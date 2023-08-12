السبت 12 أغسطس 2023
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اقتصاد

جمعية مستثمرى العاشر تبحث مع رئيس جهاز المدينة توافر الخدمات اللازمة للمصانع

جمعية مستثمرى العاشر
جمعية مستثمرى العاشر تبحث مع رئيس جهاز المدينة، فيتو

التقى مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان في مقر الجمعية  بالمهندس علاء إبراهيم منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لبحث توفير الخدمات اللازمة لخدمة مصانع المدينة في إطار خطة الجمعية لدعم وخدمة المجتمع الصناعي بالمدينة.

 

أشاد مجلس إدارة الجمعية خلال انعقاده الدورى  بالجهود التي يبذلها المهندس منيع في التعاون مع الجمعية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى جميع المناطق الصناعية وضرورة الاهتمام بالمرافق والطرق المؤدية من وإلى المناطق الصناعية.

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حضر الاجتماع كلا من الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة ونائبه الدكتور محيى حافظ عضو مجلس الشيوخ وأيمن رضا الأمين العام والمهندس محمود سلطان أمين الصندوق والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية  وأعضاء مجلس الإدارة كافة.

أكد المهندس علاء إبراهيم منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بأنه لديه رؤية طموحة لرفع كفائة المرافق  بالمناطق الصناعية والخدمية بالمدينة، بالإضافة إلى رؤية الدولة بتوفير امتداد للمنطقة الصناعية على مساحة 59 ألف فدان جديدة بمدينة العاشر من رمضان.

وطالب مجلس إدارة الجمعية ضرورة سرعة رفع كفاءة الطرق الداخلية التي تربط المناطق الصناعية بالمحاور الرئيسية حيث يٌعانى قلب المناطق الصناعية من تدهور شديد في مرافقها الداخلية وتكسير شديد لأغلب الطُرق الداخلية.

جمعية مستثمرى العاشر توقع بروتوكولا مع اتحاد المستثمرات العرب لدعم مبادرة حياة كريمة

جمعية مستثمري العاشر من رمضان تكرم أوائل التعليم المزدوج

 

جمعية مستثمرى العاشر توقع بروتوكولا مع اتحاد المستثمرات العرب لدعم مبادرة حياة كريمة

وعلى صعيد آخر، وقعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، مؤخرًا بروتوكول تعاون مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية التابعة لاتحاد المستثمرات العرب دعمًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أجل توفير الخدمات اللازمة لصغار المستثمرين وتوفير فرص العمل والتعاون في العديد من الأنشطة المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتدريب ورفع كفاءة العاملين.

ووقع البروتوكول كلا من أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان ممثلا عن الجمعية والدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب.

وأكدا الجانبان حرصهما على المساهمة في تحقيق "الحياة الكريمة" لفئات المواطنين كافة من خلال تقديم مبادرات ومساهمات وطنية تتناغم مع ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى في كافة المجالات بهدف زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.

 

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جمعية مستثمرى العاشر توقع بروتوكولا مع اتحاد المستثمرات العرب لدعم مبادرة حياة كريمة

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