السبت 19 أغسطس 2023
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عقارات

رئيس جهاز العاشر من رمضان: تشديد محاربة المخالفات وإزالتها أولا بأول

إزالة مخالفة
إزالة مخالفة

أكد المهندس علاء منيع رئيس جهاز  مدينة العاشر من رمضان على تشديد محاربة المخالفات وإزالتها أولا بأول واستمرار أعمال النظافة والتجميل يوميًا لجميع الأحياء تباعا مع تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين بكافة أنحاء المدينة ورفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة أولا بأول خلال اليوم بجميع أحياء المدينة وذلك للحفاظ على المظهر العام ولتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وشدد على العمل على نظافة الشوارع الداخلية والطرق الرئيسية وحول العمارات ورفع المخلفات بمراكز الأحياء والمجاورات وتجريد الشوارع بكافة الأحياء بالمدينة مع   غسيل  الإشارات ورش الصناديق.

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وتغلق وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باب تقديم طلبات الحجز لشقق مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان يوم الخميس المقبل 24 أغسطس 2023.

وشقق لؤلؤة العاشر من رمضان بمساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج والشقق  بتسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، والتسليم في يوليو 2024، وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.       

ومن المقرر عقد القرعة العلنية بين المتقدمين لتخصيص للوحدات السكنية المطروحة  للمشروع  يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

كما سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين الساعة 12 ظهرًا طبقًا للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع على أن يكون ذلك بنادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي (3) ش سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - م. نصر.

الاشتراطات العامة للتقديم على الشقق 

يتم تقديم الإقرار المرفق بالكراسة من صاحب الشأن شخصيًّا أو بتوكيل موثق بالشهر العقاري.

يتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.

يراعى عند ملئ بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية أن يذكر مساحة الوحدة السكنية التي يرغب في دخول القرعة عليها.

لكل وحدة سكنية مسطح تابع لها بجراج العمارة قدره ٢٢م٢ لانتظار سيارة واحدة ويتم التعاقد عليها ضمن عقد الوحدة السكنية.

من يتعاقد على وحدة سكنية يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها إلا بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك بالهيئة وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القواعد المالية المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ ٤٠٠٠ جنيه + ١ مصروفات إدارية.

في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأي سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذى تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه. 

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

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الهيئة العامة لتعاونيات البناء المهندس علاء منيع جهاز العاشر من رمضان جهاز مدينة العاشر من رمضان

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