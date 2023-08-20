الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بمشاركة 55 شركة، بدء ملتقى توظيف حياة كريمة بالقليوبية، يوفر 7 آلاف فرصة عمل

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ملتقى توظيف القليوبية، برعاية مؤسسة "حياة كريمة"، لتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات والتخصصات، بمشاركة الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وهند جلال المنسق الميداني لمبادرة "حياة كريمة" بالقليوبية، وإيمان شحاتة وكيل وزارة العمل بالقليوبية.

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها

وأجرى محافظ القليوبية، جولة لتفقد جميع الشركات المشاركة بالملتقى، والتعرف على أعداد الوظائف المتاحة، ومدى جدية التقديم لتلك الوظائف، مشيرا إلى أنه بلغ عدد الشركات المشاركة بالملتقى 55 شركة، ويصل إجمالي فرص العمل المتاحة ما يزيد عن 7 آلاف فرصة عمل.

Advertisements

ملتقي حياة كريمة لتوظيف الشباب، فيتو 
ملتقي حياة كريمة لتوظيف الشباب، فيتو

وكانت قد نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتنسيق مع مبادرة "حياة كريمة"، ورشًا تدريبية من خلال برنامج "طور وغير"، الذي يوفر التدريب قبل التوظيف للشباب، باعتباره الأساس للقبول في أي وظيفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، على هامش ملتقى التوظيف المقرر انعقاده بسيتي كلوب بنها، لشركات القطاع الخاص من خلال مبادرة "توظيف مصر".

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توفير تدريبات متخصصة لأبناء محافظة القليوبية في مكانين، وذلك بقاعة مديرية الشباب والرياضة بنها، وقاعة تحيا مصر بجوار كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها على مدار 3 أيام، وتشمل تدريب تكنولوجي للتعرف على أهم البرامج اللازمة للتوظيف، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وما الوظائف المستقبلية؟، وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل، وكذلك كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.

كما يشمل التدريب، التعرف على مهارات التسويق الشخصي وعرض الإمكانيات العملية والعلمية بطريقة صحيحة، وأهم مهارات العرض الجيد والسمات المميزة لكل عارض.

وشهد التدريب، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، فيما أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى اهتمام ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وفقًا لاستراتيجيتها بتأهيل الشباب لسوق العمل، ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاستثمار في البشر، والدعم الكامل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لأنشطة وفعاليات وزارة الشباب والرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان حياة كريمة بالقليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

والد الطفل زياد أشرف: أول مرة أشوف اللي قتلوه بيبكوا بعد جريمتهم

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها

فرحتي متتوصفش، أول تعليق من والد الطفل زياد بعد إحالة أوراق المتهمين بقتله للمفتي

الأكثر قراءة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

بعد استقالة مجلس الزمالك، 3 ملفات تنتظر الجماهير حلها

أوسوريو يستفسر عن مستقبله مع الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة، ورد صادم من الوزارة

قرار جديد من كولر في ملف المهاجم الأجنبي

الحكومة تكشف حقيقة التعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

طرابزون سبور يعلن تفاصيل إصابة تريزيجيه

Advertisements

منوعات

المزيد

أسعار الشنطة المدرسية في أسواق العتبة والأزبكية، تبدأ من 50 جنيهًا، والمستورد يصل إلى 500 (صور)

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير الاتصالات بضرورة وضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 20-8-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار حفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية