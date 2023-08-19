وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها وممشي أهل مصر المرحلتين ( ب، ج ) وأعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا وذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سميرحماد نائبي المحافظ والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة واللواء وائل سعدة المشرف على إدارة الأزمات والطوارىء بالوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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كما قام وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية بزراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وذلك بحديقة النصب التذكاري في بنها.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن إجمالى الاستثمارات التى ضختها الدولة خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى محافظة القليوبية بلغت حوالى 95 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتي شهر أغسطس الجاري وذلك فى مجالات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز والإسكان والطرق والنقل ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وحياة كريمة والخطط الاستثمارية للتنمية المحلية والزراعة وغيرها من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية إن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية للعام المالى 2023 - 2024 بلغت حوالى (825 ) مليون جنيه منها وذلك على مشروعات رصف الطرق وكباري وانفاق ومشروعات النظافة وتحسين البيئة ومشروعات الكهرباء والانارة والأمن والإطفاء والمرور ومشروع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم دعم المحافظة بحوالي ٢٥٠ ألف شجرة ( أشجار مثمرة وزينة وخشبية ) لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري.



ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان علي اهتمام المحافظة بتنفيذ مشروعات تطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية وكذا تطوير كورنيش النيل بينها لإيجاد متنفس لأبناء المحافظة.

وقال محافظ القليوبية أن أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها تبلغ حوالي 210م ومتوسط عرض 25م بتكلفة 42.2 مليون جنيه وشمل التطوير رصف وإنارة وتشجير الشارع الرئيسي فى الاتجاهين بطول 1 كم وعرض 20م واستحداث ميدان فى نهاية المشروع، مضيفًا: كما شمل رصف وإنارة وتشجير شارع المعهد الدينى باعتباره مدخل المشروع بطول 275م وعرض 15م

ورصف وإنارة شارع 8 باعتباره مدخل المشروع بطول 500م ومتوسط عرض يصل الى 13م.

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان أن تطوير ممشي أهل مصر (المرحلة ب) يبدأ من أمام البنك الأهلي ويبلغ طوله 1850م بداية من كوبري كفر الجزار حتى نهاية منطقة الاندية وقد تم الانتهاء من المرحلة (أ وب ) بطول 850 م بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه، لافتا الي أن ممشي أهل مصر (المرحلة ج) بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاء بنادي الشرطة بطول 650م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه وجاري التجهيز والاعداد للمرحلة (د) والذى يمتد من نادى الشرطة حتى محطة المياه بطول 350 م والتكلفة التقديرية تبلغ حوالي 20 مليون جنيه ويتم تنفيذ الممشي من قبل المحافظة ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذى لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

وأضاف الهجان أنه فيما يخص أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا فقد تم تنفيذ المرحلة الاولي بتكلفة إجمالية تبلغ 26.3 مليون جنيه من اعتمادات الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير ( تبدأ من امام مستشفي الجامعة حتي كمين اتريب بطول 1.1 كم ومتوسط عرض 25م)

وفى المرحلة الثانية بتكلفة بلغت 31 مليون جنيه والتى تبدأ من تقاطع الرياح التوفيقي مرورًا بمديرية الطرق حتى مدخل بنها الجنوبي مرورا بالمصنع الحربي بطول 1300م ومتوسط عرض 20م).