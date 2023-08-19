السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،  عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة القناطر الخيرية بتكلفة ٥٦٢ مليون جنيه من بينها: تطوير محور الباسوسية (ميدان السلام-الدائري) بطول 6.350 كم بتكلفة 207 ملايين جنيه، وطريق ميدان السلام/أبو الغيط بالقناطر الخيرية (بطول 6.350 كم ومتوسط عرض الطريق ما بين 16.5 متر وحتى 18.5 متر بتكلفة 65 مليون جنيه) بتكلفة اجمالية 272 مليون جنيه (الباسوسية والحادثة)، بالإضافة إلى افتتاح السوق الحضاري بالقناطر الخيرية بعدد (٢٠ محل تجاري بمساحة 6 م2 لكل محل وتم تشطيبهم على أعلى مستوى من الخامات وتأجيرهم لشباب المنطقة للحد من البطالة.

 وبلغت تكلفة المشروع 3 مليون جنيه)، كما تم تفقد المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية والتي تُقام على مساحة 4.5 فدان وتستوعب 2.5 طن يوميًا وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون جنيه.

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افتتاح كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة

وفي السياق ذاته تم  افتتاح كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة (بتكلفة إجمالية ٤٠مليون جنيه، بطول 1200م2 وعرض 30م ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة، لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء كوبري عرابي في عام ١٩٨٠م، ويُعد تطوير كوبري عرابي من المحاور الرئيسية والذي ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولًا لطريق مصر اسكندرية الزراعي)،  يأتي ذلك علي هامش زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة القليوبية للمشاركة في إحتفالات العيد القومي للمحافظة.

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها

وزير التنمية المحلية ومحافظة القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ديوان عام المحافظة (صور)

واستمع  وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلى شرح مفصل عن المشروعات المُنتهية ومشروع إنشاء المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية موجهين بدفع الأعمال للانتهاء من المحطة في المدة الزمنية المُقررة لتقديم خدمات أفضل للمواطني القناطر الخيرية وقليوب، منوهين  بأنه سيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة/ ايمان ريان والدكتور/ سمير حماد نائبي المحافظ،  والمهندس/ محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية واللواء/ إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد واللواء طارق ماهر رئيس مدينه القناطر الخيرية والمهندس  هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة واللواء وائل سعدة المشرف على إدارة الأزمات والطوارىء بالوزارة والمهندسة  حنان جمال مدير مديرية الطرق والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء عبدالحميد الهجان هشام آمنة وزير التنمية المحلية حي غرب شبرا الخيمة عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

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