محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير (صور)

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وذلك في إطار رؤية الدولة في أعمال تحسين الصورة البصرية وتجميل الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بذلك الصرح الكبير وذلك في إطار أعمال التنسيق العام للمنطقة.

محافظ الجيزة يتابع تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد خطة التطوير بدءا من ميدان الرماية مرورا بطريق القاهرة اسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس وكذا طريق الفيوم.

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كما تفقد محافظ الجيزة المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب والممشى السياحي ومتابعة أعمال تجميل وطلاء الأسوار بشكل ذات طابع متناسق مع المنطقة بالإضافة إلى وسائل الإنارة والاضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط وذلك في إطار تكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرفع كفاءة الطرق والمحاور والمبانى المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير وتحسين الصورة البصرية لها.

محافظ الجيزة يتابع تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة مراعاة التنفيذ بالمواصفات المحددة للحفاظ على عوامل الاستدامة عقب الانتهاء من أعمال التطوير مع تخصيص أماكن انتظار للدراجات الهوائية بالممشى السياحي الجاري .

وأشار محافظ الجيزة أن المحافظ لا تدخر جهدا في تقديم سبل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام والدكتور طارق صبحي استشاري المشروع وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية

وكلف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ نهاية الشهر الجاري لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مؤكدًا أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، مشددا على ضرورة الحفاظ علي ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين.

الاهتمام بملف النظافة والحالة العامة بالشوارع الداخلية

كما أكد محافظ الجيزة أنه غير مقبول أي تقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة بالشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كافة قطاعات المحافظة والقرى والوحدات المحلية.

كما أعلن المحافظ خلال الاجتماع عن طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءًا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتى كوبري الصحابة بطول ٢.٥ كم في إطار خطة التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.

وكلف المحافظ بمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين مشيرا أن المحافظة تخطو خطوات متقدمة في ملف الاعتماد علي التكنولوجيا لتقديم الخدمة للمواطنين في ضوء خطة الدولة في ذلك الصدد لافتا أنه تم إنشاء وتطوير ٢٠ مركز تكنولوجي على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية حتى الآن لتسهيل عملية حصول المواطن علي الخدمة دون أي معوقات.

وشهد الاجتماع تكليفات اللواء أحمد راشد للأحياء والمراكز ومدير الشئون القانونية بأهمية ميكنة الإدارات القانونية في الوحدات المحلية.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد.