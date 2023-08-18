محافظ الجيزة يكلف بسرعة الانتهاء من طرح مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023-2024

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة ملفات العمل الجارية ونسب الإنجاز في المشروعات المدرجة.

طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية

وكلف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ نهاية الشهر الجاري لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مؤكدًا أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، مشددا على ضرورة الحفاظ علي ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين.

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وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافة المشكلات أو المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق ( مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل اي مرافق او كابلات متعارضة او إجراء الصيانات اللازمة.

الاهتمام بملف النظافة والحالة العامة بالشوارع الداخلية

كما أكد محافظ الجيزة أنه غير مقبول أي تقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة بالشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كافة قطاعات المحافظة والقري والوحدات المحلية.

كما أعلن المحافظ خلال الاجتماع عن طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءًا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتى كوبري الصحابة بطول ٢.٥ كم في إطار خطه التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.

وكلف المحافظ بمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين مشيرا أن المحافظة تخطو خطوات متقدمة في ملف الاعتماد علي التكنولوجيا لتقديم الخدمة للمواطنين في ضوء خطة الدولة في ذلك الصدد لافتا انه تم إنشاء وتطوير ٢٠ مركز تكنولوجي على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية حتى الآن لتسهيل عملية حصول المواطن علي الخدمة دون أي معوقات.

وشهد الاجتماع تكليفات اللواء أحمد راشد للأحياء والمراكز ومدير الشئون القانونية بأهمية ميكنة الإدارات القانونية في الوحدات المحلية.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد.