أمسية فلكية ترصد الظواهر النادرة في السماء بمكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل أمسية علمية فلكية تتناول أهم الظواهر الفلكية النادرة والتي حدثت للبشرية طوال القرون الماضية، وذلك في السادسة مساء غد الإثنين، يحاضر فيها المهندس عصام جودة المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك،وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك.

الظواهر الفلكية النادرة

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الفعالية تأتي انطلاقا من دور الجمعية التابع لها مكتبة المستقبل فى تعزيز الوعي والتثقيف الفلكى، ونشر المعرفة بعجائب الفضاء والكون من خلال تنظيم المحاضرات وورش العمل التعليمية والندوات المتخصصة للأطفال والنشء فى مجال علوم الفلك والفضاء.

ولفت إلى أن الكون ممتلئ بالأحداث المبهرة التي نادرًا ما تتكرر خلال أعمارنا القصيرة!

تستعرض الأمسية الفلكية الأحداث الفلكية النادرة التي شهدتها البشرية، لماذا تحدث مثل هذه الظواهر؟ ولماذا هي نادرة الحدوث؟ هل لها تأثير على كوكب الأرض أو علينا نحن البشر مباشرة؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها الأمسية الفلكية.

Advertisements

يذكر أن مكتبة المستقبل تضم المكتبة العامة (مكتبة طفل - مكتبة عامة - مركز كمبيوتر ولغات - مسرح روماني - قاعة ندوات وسينما - قاعة فنون تشكيلية - ورش أعمال فنية - قاعات اجتماعات) مواعيد العمل: مكتبة الطفل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء يوميا، والمكتبة العامة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 8 مساء يوميا ماعدا يوم الجمعة من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 8 مساءً.