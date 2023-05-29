مكتبة المستقبل تحيى ذكرى مرور 53 عاما على هبوط أول إنسان على سطح القمر

تحيى مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة ذكرى مرور 53 عاما عن هبوط أول مركبة فضاء على سطح القمر، وذلك فى السابعة من مساء غد الثلاثاء بورشة عمل تتناول كيف كان أول هبوط للإنسان على سطح القمر؟ وكيف تم التخطيط للمهمة؟ ولماذا توقف مشروع أبولو الفضائي؟، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

يعقب ورشة العمل رصد فلكى بالتلسكوب يشاهد خلاله سطح القمر وتضاريسه.



أول مركبة فضاء على سطح القمر

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة انه ومنذ 53 سنة وضع أول إنسان قدمه القمر وحتى اليوم هبط 12 رائد فضاء فقط على القمر خلال برنامج أبولو. وهو البرنامج الفضائي الذي استعان بالآلاف من العلماء والمهندسين (من بينهم د. فاروق الباز الجيولوجي المصري) لبناء أكبر وأقوى صاروخ عرفه الإنسان والتخطيط لواحدة من أكثر المهمات الاستكشافية خطورة في التاريخ.

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مكتبة المستقبل

على جانب آخر.. ناقشت مكتبة المستقبل مايطلق عليه التريند والتسابق عليه والانفراد به في ندوة بعنوان "هوس التريند والمرض النفسي"، تحاضر فيها أميمة عبدالله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس.

هوس التريند

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، إن الندوة تأتي في إطار التوعية الأسرية والمجتمعية والإعلامية، لمواجهة شراسة الحروب الإلكترونية التى تستهدف شباب وأبناء الوطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر وغير مباشر.

مشيرا الى ان الندوة سوف تناقش الاسباب النفسية للتسابق وراء التريند وتأثيره على الصحة النفسية، التريند وانتهاك الخصوصية، كيف يمكننا أن التعامل مع فوضى التريند؟ وكيف تتعامل وسائل الإعلام التقليدية مع التريند؟

من جانبه قال فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل ان كلمة “ترند” على منصات التواصل الاجتماعى تعني أمر رائج ومنتشر بشكل عام، وتساوي كلمة حديث الساعة الذي يتجدد وفق الأحداث المختلفة في حياتنا الواقعية أما الترند يكون في العالم الإفتراضي، وعادة تشير كلمة تريند لأنباء ساخنة عاجلة تجذب اهتمام رواد السوشيال ميديا.