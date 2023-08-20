الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أجواء مميزة بحفل ختام مهرجان قرطاج الدولي بتوقيع محمد حماقي (فيديو وصور)

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

أحيا الفنان محمد حماقي حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي رافعا شعار كامل العدد.

ووسط أجواء متميزة قدم حماقي مجموعة من أجمل أغنياته والتي من أبرزها: عارفة أحلى حاجة فيكي، لاملامة، وافتكرت، ما بلاش، ياستار، قدام الناس، ادرينالين، زيها مين.. كما قدم أحدث أغنياته وهي لمون نعناع وقلبي دق.

وكان الفنان محمد حماقي تتحدث عن وجوده في حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ 57، حيث إنه يحيي حفل الختام مشيرًا إلى أنه يتشرف بوجوده في المهرجان.

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وقال محمد حماقي خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي يقام قبل الحفل: أنا سعيد جدًّا بوجودي في مهرجان قرطاج وشرف وحلم أي فنان أنه يقدم حفلة على مسرح قرطاج.

ختام مهرجان قرطاج

وأضاف حماقي: سعيد أني بختم مهرجان كبير وعريق زي مهرجان قرطاج، وحلم لأي فنان أنه يكون على مسرح قرطاج في تونس، لعدة أسباب منها عراقة المهرجان وحلاوة الجمهور التونسي، ومن أول ما ابتديت أغني وأنا بسمع للجمهور التونسي هو جمهور فنان وجمهور راقي وصوته حلو، ومعلومة معروفة عندنا أن الجمهور التونسي هو جمهور مغني.

يذكر أن مهرجان قرطاج قد شارك فيه هذا العام عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة لطيفة والفنان صابر الرباعي وآخرون.

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