السبت 19 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد حماقي: كان حلمي تقديم حفل بمهرجان قرطاج

حماقي، فيتو
حماقي، فيتو

تحدث الفنان محمد حماقي عن وجوده في حفل ختام مهرجان قرطاج السينمائي بدورته الـ 52، حيث إنه يحيي حفل الختام اليوم السبت، مشيرًا إلى أنه يتشرف بوجوده في المهرجان.

وقال محمد حماقي خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي يقام قبل الحفل: أنا سعيد جدًّا بوجودي في مهرجان قرطاج وشرف وحلم أي فنان أنه يقدم حفلة على مسرح قرطاج.

 

ختام مهرجان قرطاج

وأضاف حماقي: سعيد أني بختم مهرجان كبير وعريق زي مهرجان قرطاج، وحلم لأي فنان أنه يكون على مسرح قرطاج في تونس، لعدة أسباب منها عراقة المهرجان وحلاوة الجمهور التونسي، ومن أول ما ابتديت أغني وأنا بسمع للجمهور التونسي هو جمهور فنان وجمهور راقي وصوته حلو، ومعلومة معروفة عندنا أن الجمهور التونسي هو جمهور مغني.

 

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يذكر أن مهرجان قرطاج قد شارك فيه هذا العام عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة لطيفة والفنان صابر الرباعي وآخرون.

 

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محمد حماقي مهرجان قرطاج حفل حماقي

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