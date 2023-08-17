الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد حماقي يطرح أحدث أغنياته "ده قلبي ده" (فيديو)

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

محمد حماقي، طرح الفنان محمد حماقي أغنيته الجديدة “ده قلبي ده” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وأغنية “ده قلبي ده” من كلمات الشاعر الغنائي: أمير طعيمة، وتوزيع: تميم.

 

حفل محمد حماقي في الأردن 

 

وكان النجم محمد حماقي روج مؤخرا لحفله الغنائي المقبل الذي يحييه في الأردن يوم 24 أغسطس الجاري.

 

وكتب حماقي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أهل الأردن، وحشتوني.. هستناكم يوم الخميس ٢٤ / ٨ في نادي الجولف".

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وطرحت الجهة المنظمة أسعار تذاكر حفل محمد حماقي في الأردن  والتي جاءت كـ الآتي الفئة الأولي 50 دينارا، والفئة الثانية 100 دينار، والفئة  الثالثة 600 دينار، والفئة الرابعة 800 دينار.

 

أحدث أغاني محمد حماقي

 

وطرح المطرب محمد حماقي مؤخرا أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان “مش كفاية فراق” وذلك علي منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

أغنية محمد حماقي الجديدة “مش كفاية فراق” من كلمات تامر حسين ومن ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي تميم.

 

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