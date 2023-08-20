اعترافات المتهم الرئيسي بسرقة شركة شهيرة في العمرانية

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع تشكيل عصابي بينهم سيدتين بتهمة سرقتهم مبلغ مالي من داخل شركة شهيرة بمنطقة العمرانية.

أدلت المتهمة الرئيسية بوجود علاقة صداقة وجيرة بينها وبين سيدة تعمل في نفس الشركة، واضافت انها تعلم باحتفاظها بنسخة من مفتاح الشركة فعقدت العزم على السرقة بالاشتراك مع باقى المتهمين.

وأفادت: أنها قامت بمغافلة صديقتها واستخرجت نسخة من المفتاح، وذهبت بصحبة باقي المتهمين لمقر الشركة وسرقة المبلغ المالى المشار إليه، وأنفقنا جزء منه.

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فيما أمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

اتهام سيدتين بسرقة شركة في العمرانية

البداية كانت بتلقي قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (شخصين - شريكين بشركة تجارة وتوريدات خامات طباعة)، باكتشافهما سرقة مبلغ مالي من داخل مقر الشركة كائن بدائرة القسم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص من بينهم سيدتين"لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم).



عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب “المفتاح المصطنع”.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس سائق سيارة نقل 4 أيام على ذمة التحقيقات

وفي واقعة أخرى، أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس سائق سيارة نقل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقيادة المسرعة وصدم سيارة أخرى بالجيزة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة والاصطدام بقائد سيارة أخرى وتعريض حياة المواطنين للخطر بالجيزة.

وعقب رصد تداول مقطع فيديو وخبر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة وسرعة عالية معرضًا حياته والمواطنين للخطر واصطدامه بسيارته من الخلف بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

بالفحص أمكن التوصل للقائمة على نشر مقطع الفيديو (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) وبسؤالها قررت أن شقيقها (مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر) هو مستقل السيارة التى تعرضت للحادث، وبسؤاله قرر بوقوع الحادث على النحو المشار إليه.

أمكن تحديد وضبط السيارة النقل "منتهية الترخيص" وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.