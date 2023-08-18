الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

التصريح بدفن جثة طفل انتحر في منشأة القناطر

انتحار طفل، فيتو
انتحار طفل، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة أقدم على الانتحار بشنق نفسه داخل شقته في منطقة منشأة القناطر.

انتحار طفل بمنشأة القناطر  

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل شقته بقرية وردان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على طفل يبلغ من العمر 14 سنة، معلقًا ومشنوقًا في سقف غرفة نومه، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة مسن بالطالبية

وعلى الجانب الآخر، أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة مسن عثر عليه مقتولا داخل شقته بـمنطقة الطالبية، للحصول على تقرير الصفة التشريحية وكشف ملابسات الجريمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن جار المجني عليه هو مرتكب الجريمة بقصد السرقة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يدعى “مجدي.م” مقتولا داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة. 

وبإجراء التحريات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شاب جار المجنى عليه بقصد السرقة، وأنه تسلل لشقة المجنى عليه وأثناء سرقته شاهدة المجني عليه فقام المتهم بقتله خوفا من الفضيحة.

وأضافت التحريات أن المتهم استولى على مبلغ مالي وهاتف محمول خاص بالمجنى عليه وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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