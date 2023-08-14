انفردت "فيتو" بتفاصيله قبل صدوره، التموين تبدأ رسميا تطبيق منظومة الكارت الموحد، يتضمن خدمات السلع التموينية والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية

تأكيدا لانفراد فيتو ، أعلنت وزارتي التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد.

وزارة التموين تستبدل البطاقة بـ الكارت الموحد

وكانت " فيتو " قد نشرت في عددها الورقي رقم 570 ، تقريرا بعنوان نهاية عصر بطاقة التموين .." الوزارة تستبدل بطاقة التموين بكارت متعدد الأغراض والبدء بمحافظة بورسعيد خلال أيام.

كما نشرت " فيتو " في موقعها بتاريخ 10 يوليو 2023، التقرير عن كارت الخدمات الحكومية بعنوان " الحكومة تستبدل بطاقة التموين بكارت متعدد الأغراض.. فتح حساب شخصي في هيئة البريد إلزامي.. والبدء بمحافظة بورسعيد خلال أيام "

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أكدت " فيتو " في انفرادها أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتجه لاستبدال بطاقة التموين خلال الفترة المقبلة بكارت متعدد الأغراض.

وتخدم بطاقة التموين نحو 64 مليون مواطن، ويصرف من خلالها السلع التموينية والخبز المدعم، والتي تعتبر أحد أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وتضمن إنفراد " فيتو" أنه اعتبارا من شهر أغسطس 2023، تبدأ وزارة التموين في استبدال بطاقات الدعم بمحافظة بورسعيد، بأخرى تعرف باسم "الكارت الموحد"، والذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة البريد، والذي سيصبح بديلا لبطاقات التموين في تقديم كافة الخدمات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد.

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تطبيق الكارت الموحد وطرق استخدامه كبديل

والتقت "فيتو" بالدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتوثيق، الذي اختصها بالكشف عن تفاصيل تطبيق الكارت الموحد واستخدامه كبديل لبطاقات التموين الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور عمرو مدكور عن بدء تطبيق "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد، خلال شهر يوليو الجاري، ليكون بديلا لبطاقات التموين، يقدم من خلاله كافة الخدمات التي تقدمها البطاقة التموينية.

وكشف "مدكور" تفاصيل "الكارت الموحد" المزمع إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد، والمقرر بدء العمل به ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية، تمهيدا لتعميمها على باقي المحافظات الأخرى، بعد تقييمها وتجربتها.

وقال الدكتور عمرو مدكور، إن الكارت الموحد تم دراسته منذ فترة طويلة، ويعمل على تقديم حزمة كبيرة من الخدمات للمواطنين، والتي ستبدأ بتقدم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل تقديم باقي خدمات المواطن من صرف المعاشات، أو استخدامه في المواصلات، أو البنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وأكد " مدكور " أن كل مواطن يحصل على "الكارت الموحد " سيتطلب منه فتح حساب شخصي في هيئة البريد، حيث إنه يحمل البيانات الأولية للمواطن، أهمها بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، موضحا أن الكارت مزود ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى صاحبها.

تأمين الكارت الموحد يتمتع بدرجة تأمين عالية

وأوضح، أن "الكارت الموحد" يتمتع بدرجة عالية جدا من التأمين، حيث إنه مؤمن بواسطة إحدى الشركات للأمن السيبراني ضد الهجمات الرقمية والاختراق أو التزوير، وبالتالي يصعب تزويره أو اختراقه حفاظا على حقوق المواطن ووصول الدعم لمستحقيه.

وأكد أن "الكارت الموحد" متعدد الأغراض والخدمات، سيشمل كمرحلة أولى تقديم خدمات التموين، وسيكون بديلا للبطاقات التموينية، وتم تجربته في صرف الخبز المدعم والسلع التموينية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد، وذلك كمرحلة أولى، تمهيدا لتطبيقه في كافة الخدمات الأخرى.

وأشار إلى أن أهم مميزات "الكارت الموحد" بالنسبة لخدمات التموين، بأنه يعتبر بديلا آمنا لبطاقات التموين، يمنع اختراقه أو تزويره، وبالتالي وقف عمليات سرقة الدعم التي قد تحدث حاليا من بعض التجار وأصحاب المخابز من أصحاب النفوس الضعيفة.

طرح نصف مليون كارت موحد في محافظة بورسعيد

وقال "مدكور" إنه سيتم خلال أيام طرح نصف مليون كارت موحد بمحافظة بورسعيد، وسيكون جاهزا لتسليمه إلى المواطنين، لصرف السلع التموينية به اعتبارا من أول أغسطس المقبل، مؤكدا تعميمه على باقي المحافظات، حيث تم الانتهاء من فتح حوالي 500 ألف حساب للمواطنين بالبريد في بورسعيد جاهزة للتفعيل.

وأكد الدكتور عمرو مدكور أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، وتوجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، موضحا أن سر تطبيق التجربة على بورسعيد بسبب الانتهاء من تطبيق التحول الرقمي بالمحافظة وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومختلف القطاعات بها.

وأشار "مدكور" إلى أنه بعد تجربة تقديم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، سيضيف إليه جميع الخدمات الأخرى المقدمة من الدولة، أهمها استخدام الكارت الموحد لركوب جميع أنواع المواصلات، وكذلك استخدامه في صرف المعاشات وتكافل وكرامة، وخدمات البنوك، وغيرها من الخدمات.

وتعتبر منظومة كارت الخدمات الموحد ضمن منظومة الحوكمة التي تستهدفها الدولة المصرية، والتي تهدف للقضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمة للمواطن وتوحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا رسميا يؤكد انفراد " فيتو " بعد شهر من نشره بالجريدة والموقع، والذي تضمن أن الكارت الذي تم إطلاقه على أحدث المعايير بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وفي إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.

وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا.

وسيتم استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية، وبعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد فقط سيتم استخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.

إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية في منظومة الخدمات

ويمثل إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي والتى تهدف إلى القضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تنفيذا لأحد مواد قانون التأمين الصحي الشامل بإصدار كارت رقمي للمستفيدين؛ حيث يستهدف الكارت توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد الأمر الذي يسهم في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.

وسيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان. وتشارك الهيئة القومية للبريد بدور رئيسي وفعال في منظومة إصدار الكارت الموحد؛ حيث يتم فتح حساب شخصي فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول. والكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها؛ وقد تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل.

هذا ويعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة واتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدى من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد؛ حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

كما يستخدم الكارت فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن فى المخابز وعند البدالين، وخدمات التأمين الصحى الشامل.

ولاستلام الكروت؛ تصل رسالة نصية على الهاتف المحمول لرب الأسرة تطلب منه التوجه لمكتب بريد أو تموين محدد فى فترة زمنية محددة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة ليتمكن من استلام الكارت الخاص به وعليه خدمات التموين والخبز للأسرة كلها ويستلم باقى أفراد الأسرة الكروت الخاصة بهم وعليها خدمات التأمين الصحى الشامل والمدفوعات.

وتبلغ فترة إتاحة استلام الكارت الموحد بمراكز التسليم والتى تشمل مكاتب البريد، ومكاتب التموين، والتأمين الصحي الشامل، وديوان عام محافظة بورسعيد شهرا من تاريخ استلام الرسالة النصية للمواطن ثم شهر آخر بديوان عام محافظة بورسعيد ثم يتم إعدام البطاقة إن لم يتم استلامها. وعند التوجه لمكان الاستلام المحدد بالرسالة يتم الاستلام ببطاقة الرقم القومى ورقم المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومى لكل فرد من أفراد الأسرة مجانا عن طريق موظفى الهيئة القومية للبريد. ويتم تفعيل خدمات المدفوعات لحظيا فيما سيتم الإعلان عن تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل لاحقًا.

وفى حالة عدم وصول الرسالة؛ يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له الاستلام منه.

وعند الإعلان عن تفعيل خدمات التموين يتوجه رب الأسرة لأقرب مخبز أو بدال لاستلام الحصة التموينية أو الخبز الخاص به وبأسرته بالكارت الجديد بنفس الطريقة المتبعة بلا أى تغيير دون الحاجة فى صرف السلع التموينية والخبز إلى أخذ بصمة المواطن مطلقًا. ومع أول عملية صرف للسلع التموينية أو الخبز بالكارت الجديد يتم إيقاف الكارت القديم.

كما أنه عند الإعلان عن تفعيل خدمات التأمين الصحى الشامل يمكن للمواطنين الحجز بكافة الطرق العادية المتبعة حاليًا والتى تشمل مكالمة مركز الاتصال، أو الذهاب إلى الوحدة الصحية وغيرها. وعند ذهاب المواطن لتلقي خدمات التأمين الصحي الشامل لابد من التحقق عن طريق الكارت والتأكد من بصمة المواطن ومن ثم تلقى الخدمة المطلوبة.

يقتصر استخدام الكارت الموحد على صاحبه

وتتطلب كافة العمليات التي تتم باستخدام الكارت ضرورة وجود الكارت. ويقتصر حق استخدامه على صاحبه (المصدر له)؛ كما يتطلب ضرورة حفظ رقم التعريف الشخصي وعدم وضعه فى أى مكان يكون مقرونا بالكارت؛ حيث أن الكارت ورقم التعريف الشخصي مسئولية صاحبه لذا يجب المحافظة عليهما وتجنب فقدانهما. كما يجب تجنب خدش أو ثنى أو ثقب البطاقة. وينصح بالاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية.

وتعد كافة العمليات التي تتم باستخدام البطاقة على آلات نقاط البيع باستخدام رقم التعريف الشخصي الخاص بالبطاقة هى مسئولية صاحب البطاقة مسئولية مطلقة. وفى حالة إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات سيتم إيقاف الكارت وسيتحمل المواطن تكلفة إصدار كارت بديل.

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وعند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصى أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فورًا عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أى تعامل عن طريقه. وفى حالات فقد الكارت أو سرقته أو تلفه يتحمل حامل الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل.

ولاستخراج بدل فاقد أو تالف يقوم المواطن بالدخول على منصة مصر الرقمية digital.gov.eg واستخدام خدمة بدل فاقد أو تالف للبدء فى إجراءات استخراج الكارت الجديد والذي سيتحمل تكلفة طباعته صاحب الكارت وهى 300 جنيه. ويتم إعادة طباعة الكارت خلال ١٠ أيام عمل. ويقوم المواطن بطلب بدل تالف قبل انتهاء صلاحية الكارت (ثلاث سنوات) بشهر حتى لا يتأثر استخدامه للخدمات.

للاستعلام عن خدمات وتطبيقات الكارت الموحد، يمكن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999.