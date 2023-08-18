تطبيق منظومة متابعة السلع التموينية في بني سويف سبتمبر المقبل

كشف محمد يعقوب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية لمحافظة بني سويف، وعضو الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم تنفيذ منظومة متابعة السلع التموينية بمحافظة بني سويف رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل.

تطبيق المنظومة الجديدة لن يؤثر على عمل البدالين التموينيين

وأوضح «يعقوب» في تصريح لـ «فيتو» أن تطبيق المنظومة الجديدة يعد سهلًا وميسرًا على البدالين التموينين، فهي ستكون بتغيير النظام المطبق حاليًا على الماكينة فقط، ولن يتكبد التجار أي مشقة أو عناء في التنفيذ، فهي منظومة لمتابعة سير السلع الغذائية بدءً من الشركة العامة حتى تسليمها للمخازن ومنها إلى البدالين التموينين إلكترونيًا، وفق نظام حديث.

تنفيذ منظومة متابعة السلع التموينية رسميًا في بني سويف في الأول من سبتمبر

وأشار «يعقوب» إلى أن تنفيذ المنظومة رسميًا أول سبتمبر المقبل، إلا أنه سيتم التطبيق التجريبي يوم 20 أغسطس الجاري، موضحًا أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع قيادات التموين استعدادًا لتطبيق الفعلي للمنظومة، آخرهم اجتماع الشعبة مع مسئولي الشركة المصرية للسلع الغذائية بحضور عارف طه مدير عام الشركة وياسر الشافعى مدير شئون البيع وسعيد مدير الاحتياجات.

عقد اجتماعات مع البدالين التموينين في مراكز وقرى بني سويف

وأضاف أن خلال الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماعات مع البدالين التموينين في المراكز والقرى استعدادًا لتنفيذ المنظومة بجميع المحافظة.

تقديم مطالب لضمان إنجاح تنفيذ منظومة متابعة السلع التموينية

وأوضح «يعقوب» أن الشعبة قدمت عدة مطالب للجهات المعنية لضمان نجاح تطبيق وتنفيذ المنظومة الجديد، هذه المطالب كانت مبنية على رصد ودراسة نتائج تنفيذ المنظومة في محافظتي الأقصر وبورسعيد خلال العامين الماضيين.

ضرورة توفير سلع مختلفة الأسعار على البطاقة التموينية

وقال «يعقوب» إنه كان متابعًا للتطبيق المنظومة في محافظتي الأقصر وبورسعيد، التي منها استطاع أن يحدد أهم المطالب لضمان نجاح التنفيذ في المحافظات الأخرى، مطالبًا التموين بضرروة توفير سلع أخرى لم تكن متوفرة على البطاقة التموينية بأسعار تبدأ من الجنيه.

توفير السلع على البطاقة التموينية بحفظ حق المواطن

وأوضح «يعقوب» أنه يجب توفير سلع أسعارها مختلفة حتى يستطيع التاجر محاسبة المواطن دون عجز في السلع أو المبلغ، قائلًا: «يجب توفير سلع مختلفة الأسعار بدء من الجنيه فمثلًا لو كانت فاتورة المواطن عند استلامه السلع التموينية 199 جنيهًا والدعم المقدم له 200 جنيه، فسيكون على التاجر تسليم المواطن سلعة بجنيه حتى يحصل المواطن على حقه، وأيضًا لا يضطر التاجر إلى إعطاء المواطن سلعة بسعر أكبر من المبلغ المطلوب وعليه يحدث عجز في السلع ».

متابعة السلع التموينية من خلال رقابة مشددة مميكنة ضمن مساعي الدولة للتحول الرقمي

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة سيتم تطبيقها بأن يكون السلع التي يستلمها التاجر هي الموجودة على «سيستم» الماكينات، ولا يتم صرف أي سلع غير موجودة على الماكينة، فهي عملية رصد للسلع بدء من تسليمه من الشركة إلى التاجر، وذلك للتأكد من تسلم المواطنين السلع المقررة على البطاقات التموينية، فهي منظومة ستمنع حدوث أي مشكلات أو تجاوزات، لأن السلع بدء من خروجها من المصنع تحت رقابة مشددة مميكنة، ضمن منظومة التحول الرقمي.

تطبيق منظومة متابعة السلع التموينية يضمن عدم إهدار المال العام ويحفظ حق المواطنين

وتابع: أن ذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحول الرقمي في الهيئات والوزارات، وإلغاء التعاملات الورقية، التي معها سيتم الحفاظ على المال العام، وضمان عدم إهدار المال العام، ومعرفة عدد المنتفعين الحقيقين من السلع التموينية، حفاظًا على حق المواطنين

رصد السلع التموينية المتوفرة لدى التجار على مستوى الجمهورية

وأوضح أن تنفيذ المنظومة أن التاجر سيكون مقيد بالسلع التي يستلمها، وعليه تستطيع الوزارة رصد السلع التموينية المتوفرة عند التجار على مستوى الجمهورية، وعليه الجميع سيعرف أن هناك رصيد من السلع عند التجار على مستوى الجمهورية بدءً من أقل سلعة إلى أكبر سلعة.

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