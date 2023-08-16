التموين: تطبيق محددات الاستبعاد على فئتين فقط من أصحاب البطاقات التموينية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف تطبيق محددات العدالة الاجتماعية لاستبعاد غير المستحقين للدعم التمويني وعدم اتخاذ أي إجراء لحذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب محددات الاستبعاد إلا في حالتين فقط.

وقامت وزارة التموين باستثناء فئتين من المواطنين لينطبق عليهم محددات الاستبعاد ووقف بطاقاتهم التموينية، وهم المسافرون للخارج، والمعتدون على الأراضي الزراعية.

المسافرون للخارج

وتتعاون وزارة التموين مع مصلحة الهجرة والجوازات، لحذف أصحاب البطاقات الذين سافروا خارج البلاد لمدة تتعدى الستة أشهر، ولم يقوموا بإبلاغ مكتب التموين التابع لهم بسفرهم لوقف البطاقة مؤقتا.

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وطلبت وزارة التموين المسافرين خارج البلاد لفترات متواصلة تتجاوز الستة أشهر، التقدم بطلب لإيقاف صرف حصة المقررات التموينية والخبز لصاحب البطاقة المتواجد داخل البلاد.

وأكدت وزارة التموين أنه في حالة مغادرة صاحب البطاقة التموينية أو أحد المستفيدين بها للبلاد لمدة تتجاوز الستة أشهر يجب أن يتقدم المواطن المسافر إلى مكتب التموين المختص وتحرير نموذج أداء خدمة لوقف صرف مقرراته التموينية.

ويقوم مركز الخدمة بإيقاف بطاقة (المواطن / المسافر) على النظام في حالة سفر الأسرة بالكامل أو خصم المواطن من البطاقة في حالة سفره بمفرده.

أما في حالة عودة المواطن من السفر، يتم إعادة قيده طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك حيث يتوجه إلى مكتب التموين لمرة أخرى ومعه الجواب وصورة من جواز السفر للتأكد من عودته للبلاد، ويعمل موظف التموين على إعادة لبطاقته التموينية، ليصرف التموين بشكل طبيعي من الشهر التالي.

المعتدون على الأراضي الزراعية

كما تتعاون وزارة التموين مع وزارة العدل في وقف البطاقات التموينية للمعتدين على الأراضي الزراعية، وإيقاف كافة أشكال الدعم، سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وتتلقى وزارة التموين من وزارة العدل بشكل مستمر كشفا بأسماء المعتدين على الأراضى الزراعية والذي تم اتخاذ ضدهم إجراءات قانونية، لوقف الدعم التمويني لهم.

أما فيما يتعلق بمحددات الاستبعاد الأخرى، فقد تم وقف تطبيقها على أصحاب البطاقات التموينية، وهم:

أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن لديه مرتب تأمينى مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدارس.، ومن يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة، ومن تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الـ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.

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