بعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد"، انتظام صرف السلع بالبطاقة التموينية في بورسعيد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء بعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد فقط.

الكارت الموحد للخدمات التموينية



وأشارت إلى انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم عبر مختلف المنافذ التموينية، وبعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد فقط سيتم استخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.

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ويمثل إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي والتى تهدف إلى القضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تنفيذا لأحد مواد قانون التأمين الصحى الشامل بإصدار كارت رقمى للمستفيدين؛ حيث يستهدف الكارت توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد الأمر الذى يسهم فى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالى.

انفراد فيتو بتفاصيل الكارت الموحد



وتأكيدا لانفراد فيتو، أعلنت وزارتي التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد.



وكانت "فيتو" قد نشرت في عددها الورقي رقم 570، تقريرا بعنوان نهاية عصر بطاقة التموين.. “الوزارة تستبدل بطاقة التموين بكارت متعدد الأغراض والبدء بمحافظة بورسعيد خلال أيام”.

كما نشرت "فيتو" في موقعها بتاريخ 10 يوليو 2023، التقرير عن كارت الخدمات الحكومية بعنوان "الحكومة تستبدل بطاقة التموين بكارت متعدد الأغراض.. فتح حساب شخصي في هيئة البريد إلزامي.. والبدء بمحافظة بورسعيد خلال أيام"

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أكدت "فيتو" في انفرادها أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتجه لاستبدال بطاقة التموين خلال الفترة المقبلة بكارت متعدد الأغراض.

وتخدم بطاقة التموين نحو 64 مليون مواطن، ويصرف من خلالها السلع التموينية والخبز المدعم، والتي تعتبر أحد أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وتضمن انفراد "فيتو" أنه اعتبارا من شهر أغسطس 2023، تبدأ وزارة التموين في استبدال بطاقات الدعم بمحافظة بورسعيد، بأخرى تعرف باسم "الكارت الموحد"، والذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة البريد، والذي سيصبح بديلا لبطاقات التموين في تقديم كافة الخدمات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد.

تطبيق الكارت الموحد وطرق استخدامه كبديل



والتقت "فيتو" بالدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتوثيق، الذي اختصها بالكشف عن تفاصيل تطبيق الكارت الموحد واستخدامه كبديل لبطاقات التموين الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور عمرو مدكور عن بدء تطبيق "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد، خلال شهر يوليو الجاري، ليكون بديلا لبطاقات التموين، يقدم من خلاله كافة الخدمات التي تقدمها البطاقة التموينية.

وكشف "مدكور" تفاصيل "الكارت الموحد" المزمع إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد، والمقرر بدء العمل به ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية، تمهيدا لتعميمها على باقي المحافظات الأخرى، بعد تقييمها وتجربتها.

وقال الدكتور عمرو مدكور، إن الكارت الموحد تم دراسته منذ فترة طويلة، ويعمل على تقديم حزمة كبيرة من الخدمات للمواطنين، والتي ستبدأ بتقدم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل تقديم باقي خدمات المواطن من صرف المعاشات، أو استخدامه في المواصلات، أو البنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وأكد " مدكور " أن كل مواطن يحصل على "الكارت الموحد " سيتطلب منه فتح حساب شخصي في هيئة البريد، حيث إنه يحمل البيانات الأولية للمواطن، أهمها بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، موضحا أن الكارت مزود ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى صاحبها