أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب 90 جنيها خلال أسبوع.. وشعبة الدخان تكشف شروط حل أزمة السجائر

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

غرفة الشرقية: ارتفاع أسعار 13 سلعة خلال الشهر الماضي بالأسواق

رصدت الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية خلال تقرير الشئون الاقتصادية الصادر اليوم السبت 19 أغسطس 2023 عن حالة الأسواق عن شهر يوليو الماضي، ارتفاع 13 سلعة بالأسواق.

وأوضحت الغرفة التجارية بالشرقية أنه على رأس السلع التي شهدت أسعارها ارتفاعًا خلال يوليو الماضي، كلًا من سعر السجائر البوكس والطماطم والبصل والسكر فضلًا عن الجبن الرومي والبامية والكوسة وسمك البلطي والبوري.

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وأشارت الغرفة في تقريرها إلى ارتفاع أسعار البطيخ والموز البلدي مقابل انخفاض أسعار الليمون والتين البرشومي، واستقرار المخبوزات والدقيق وزيت الطعام.

وأشارت الغرفة في تقرير إلى أن أسعار السلع التي شهدت استقرارًا خلال شهر يوليو الماضي شملت كلًا من الدقيق والمخبوزات، زيت الطعام.

وأوضحت الغرفة في تقريرها أن أهم السلع التي شهدت ارتفاعًا شملت سعر السكر الحر الذي ارتفع بنحو 27% مقارنة عن الشهر الماضي، ارتفاع سعر جبن الرومي قديم بنحو 10%.

90 جنيهًا تراجع في الذهب خلال أسبوع

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق المحلية حيث انخفضت الأسعار بقيمة 90 جنيها فى الجرام الواحد على مدار اسبوع من اليوم.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2560 جنيها وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2240 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1920 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1497 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17920 جنيه للبيع.

البورصة تنظم 3 حلقات نقاشية عن أثر التكنولوجيا المالية في منظومة سوق المال

نظمت البورصة المصرية فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري، وذلك بهدف مناقشة أثر التكنولوجيا المالية في منظومة سوق المال خصوصا والخدمات المالية غير المصرفية عموما مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في زيادة معدلات الشمول المالي ورقمنة عمليات سوق المال بما يعزز من كفاءته وأيضا الدور المنتظر لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي CORBEH.

وشهدت ثاني فعاليات البورصة المتعلقة بالترويج لفرص الاستثمار الخاصة بمجتمع الأعمال عقد ثلاث حلقات نقاشية شارك بها نخبة من خبراء ورواد التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها، حيث تناولت فرص الاستثمار المتاحة في المجالات المالية غير المصرفية والدور الإيجابي الذي تقوم به الجهات المنظمة للسوق في تضمين واستيعاب الدور المتسارع للتكنولوجيا المالية بما يعزز من كفاءة المنظومة ويزيد من معدلات نموها.

وتعكس هذه الفعالية اهتمام البورصة المصرية بملف التكنولوجيا المالية وذلك في ضوء تعاظم الدور الذي تعلبه داخل المنظومة الاقتصادية، خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن إصدار قواعد تنظيم وعمل البنوك الرقمية، وأيضا في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة لتحفيز وتشجيع جهود تضمين واستيعاب التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

واستعرضت النقاشات بعضا من التجارب الناجحة لشركات التكنولوجيا المالية خاصة تلك التي اتجهت إلى القيد في البورصة والمزايا التي عادت عليها من القيد خاصة زيادة قدرتها على الوصول التي التمويلات اللازمة للتوسع، كما ناقش الحضور إطلاق البورصة المصرية – بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية - لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي CORBEH والدور المنتظر منه لدعم رواد التكنولوجيا المالية في كافة المجالات المالية غير المصرفية.

تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان..غدا

تبدأ شركة جهينة للصناعات الغذائية تطبيق أسعار عدد من منتجاتها اعتبارا من، غدا 20 أغسطس، داخل الأسواق المحلية والمحلات والسوبر ماركت.

وكانت الشركة رفعت سعر عبوة اللبن 200 ملي كامل الدسم وخالي الدسم ونكهات إلى 9.34 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 10 جنيهات.

ورفعت الشركة أنواع عصير جهينة 1 لتر إلى سعر 17.92 جنيه جملة، وتباع 22 جنيها للمستهلك.

ورفعت الشركة عبوة عصير جهينة نكهات 235 ملي إلى 6.01 جنيه جملة، وتباع للمستهلك بسعر 8 جنيهات.

ونستعرض قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من يوم 20 أغسطس

أسعار منتجات جهينة بعد الزيادة

شروط حل أزمة أسعار السجائر

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات: "مفيش انفراجة في أزمة أسعار السجائر كما يشاع من قبل المسؤولين".

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "هناك 3 شروط تساعد في حل أزمة أسعار السجائر خلال 48 ساعة وأقول للمسؤولين طبقوها ولو لم تحل الأزمة أعدموني، وهي سرعة إصدار التشريع الضريبي للسجائر والمضبوطات يتم توزيعها في محطات وطنية للوقود، قلب الهرم التوزيعي والتوزيع على الأكشاك ومحلات التجزئة بعيدًا عن التجار الكبار الذين يقومون بتخزينها".

وتابع: "لو لم تطبق الشروط الثلاثة التي ذكرتها لن تنتهي أزمة اسعار السجائر حتى لو زاد الإنتاج من قبل الشرقية للدخان".

194.9 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة نسبة % 88.4 من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %5.5 والعرب على % 6.1 وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 63.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 194.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

إجراءات بنك مصر لدعم المصدرين

في ظل أزمة نقص العملة الصعبة والبحث عن موارد جديدة قرر بنك مصر وضع عدة إجراءات تسهل من عملية زيادة التصدير وتقدم دعم المصدرين بما يسهم في جلب المزيد من العملة الأجنبية.

وتشمل قائمة الآليات التي وضعها بنك مصر في خطته لهدف خدمة المصدرين مايلي:

1-تمويل رأس المال العامل والآلات والمعدات

2-تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات وتمويل شراء المواد الخام وقطع الغيار

3-تمويل عمليات الاستيراد (اعتمادات – مستندات تحصيل)، مع التحوط لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف (hedging)

4-تحصيل مستندات التصدير وكافة الخدمات المصرفية

5-إمكانية الاقتراض بضمان عقود التصدير.

6-دعم مشاركة المصدريين بالمعارض الدولية من خلال تغطية مصروفات الشحن والسفر والإقامة

7-عقد ورش عمل مجانية لأعضاء المجالس التصديرية لشرح عمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن والمستندات المطلوبة لفتح اعتمادات التصدير والتدريب على إعداد الميزانيات والموازنات والمستندات المطلوبة للحصول على تسهيلات.

8-يمكن الحصول على كافة الخدمات لدعم المصدرين المصريين من خلال اى فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك في الامارات، لبنان، فرنسا، وألمانيا، ومكاتب التمثيل في كل من الصين، روسيا، كوريا الجنوبية، وإيطاليا

9-أسعار مميزة للعمولات علي تحصيل مستندات التصدير وكافة الخدمات المصرفية.