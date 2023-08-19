خبيرة: تحسن أداء البورصة يدفعها لاستهداف 19 ألف نقطة على المدى المتوسط

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه مع تحسن قيم التداول اليومي وعودة قطاع البنوك لتصدر القطاعات الأعلى تداولا في البورصة وعودة الارتفاعات لمعظم الأسهم القيادية وثبات المؤشر الرئيسي أعلى 18100 نقطة بقيم تداول تتجاوز 2 مليار جنيه، أصبح من الممكن الاستمرار في الارتفاعات بعد تأكيد الاتجاه الصاعد بالنسبة لمؤشر إيجي إكس 30، والمدعوم بأداء قوي للأسهم بعد المراجعة الدورية للمؤشرات والتي تم العمل بها منذ بداية هذا الشهر، لعودة نشاط الاستحواذت والصفقات على بعض الأسهم التي تتمتع بأصول ثابتة قوية ومميزة تسوقية عميقة.

وأشارت إلى أنه استمر المؤشر في القوة حتى أنه مستهدف له 19000 نقطة على الأجل المتوسط، كما أن المؤشر عندما يقوم المتعاملين بجني أرباح لا يستمر في المنطقة الحمراء لفترة طويلة بل يعاود الارتفاع مرة أخرى.

أما بالنسبة للمؤشر 70 بسبب المتاجرات السريعة من قبل المتعاملين وخروج بعض أسهمه القوية والتحاقها بالمؤشر الرئيسي بعد المتجرة بدأ في التخلي عن نقاط المقاومة وبدأت السيولة فيه تقل مما جعله يتحرك قرب مناطق الدعم مبتعدا عن نقاط المقاومة 4050 بعد شهور من تبديل الوضع واستحواذ المؤشر 70 علي أغلب التعاملات وتصدر الأفراد المصريين لأعلى نسب التداول فالمحصلة في الفترة القادمة من العام تفوق المؤشر 30 عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ووجود مستهدف للمؤشر الرئيسي 19000 نقطة في القريب العاجل ثم 21000 إذا لجأت الدولة إلى الحل الأقصى وهو تحريك الجنيه مقابل الدولار.

تداولات نهاية الأسبوع

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 5380 نقطة.

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تداولات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة.