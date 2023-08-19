السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبيرة: تحسن أداء البورصة يدفعها لاستهداف 19 ألف نقطة على المدى المتوسط

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه مع تحسن قيم التداول اليومي وعودة قطاع البنوك لتصدر القطاعات الأعلى تداولا في البورصة وعودة الارتفاعات لمعظم الأسهم القيادية وثبات المؤشر الرئيسي أعلى 18100 نقطة بقيم تداول تتجاوز 2 مليار جنيه، أصبح من الممكن الاستمرار في الارتفاعات بعد تأكيد الاتجاه الصاعد بالنسبة لمؤشر إيجي إكس 30، والمدعوم بأداء قوي للأسهم بعد المراجعة الدورية للمؤشرات والتي تم العمل بها منذ بداية هذا الشهر،  لعودة نشاط الاستحواذت والصفقات على بعض الأسهم التي تتمتع بأصول ثابتة قوية ومميزة تسوقية عميقة. 

وأشارت إلى أنه استمر المؤشر في القوة حتى أنه مستهدف له 19000 نقطة على الأجل المتوسط، كما أن المؤشر عندما يقوم المتعاملين بجني أرباح لا يستمر في المنطقة الحمراء لفترة طويلة بل يعاود الارتفاع مرة أخرى. 

أما بالنسبة للمؤشر 70 بسبب المتاجرات السريعة من قبل المتعاملين وخروج بعض أسهمه القوية والتحاقها بالمؤشر الرئيسي بعد المتجرة بدأ في التخلي عن نقاط المقاومة وبدأت السيولة فيه تقل مما جعله يتحرك قرب مناطق الدعم مبتعدا عن نقاط المقاومة 4050 بعد شهور من تبديل الوضع واستحواذ المؤشر 70 علي أغلب التعاملات وتصدر الأفراد المصريين لأعلى نسب التداول فالمحصلة في الفترة القادمة من العام تفوق المؤشر 30 عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ووجود مستهدف للمؤشر الرئيسي 19000 نقطة في القريب العاجل ثم 21000 إذا لجأت الدولة إلى الحل الأقصى وهو تحريك الجنيه مقابل الدولار. 

 

تداولات نهاية الأسبوع 

وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%  عند مستوى 3638 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 5380 نقطة.

Advertisements

 

تداولات جلسة الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3%  عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% عند مستوى 17965 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 21782 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 7614 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5397 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخر تعاملات الاسبوع الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان شركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

مواد متعلقة

ما حكم الدعوة إلى الاجتماع للصلاة والسلام على سيدنا النبي يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

ساخرون، وزير‭ ‬الكهرباء: أبو‭ ‬الهول ‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬سنة‭ ‬واقف‭ ‬تحت‭ ‬الشمس ‬واحنا‭ ‬مش‭ ‬عارفين‭ ‬نعيش‭ ‬بدون تكييفات

البورصة تخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

التموين تحذر البقالين: عقوبات مشددة لبيع السلع التموينية في السوق السوداء

وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية يفتتح الأسبوع الثقافي

رحلة صعود أسعار الذهب عالميًا ومحليًا خلال 117 يومًا

العالم على صفيح ساخن: أوكرانيا والسودان أبرز البؤر الملتهبة، وتصعيد في تايوان والكوريتين

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

أحمد القندوسي يوجه صدمة للأهلي

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بيريرا يرفض الانتقال لفيلا في 6 أكتوبر

الزمالك يوجه الشكر لـ هتلر ومفاضلة بين أحمد الأحمر وحسين زكي لتولي تدريب فريق اليد

Advertisements

منوعات

المزيد

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فنلندا السابقة تظهر بملابس مثيرة فى مهرجان موسيقي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو في تعاملات الصباح اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 محظورات للسكك الحديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللؤلؤ في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وزوال الهم والغم

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

لجنة الفتوى توضح وقت صلاة الوتر إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم

المزيد
الجريدة الرسمية