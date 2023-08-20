الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مسلسل سيب وأنا أسيب، هنا الزاهد تكشف عن مشهد ضربها من السعدني

أبطال سيب وأنا أسيب،
أبطال سيب وأنا أسيب، فيتو

مسلسل سيب وأنا أسيب، كشفت هنا الزاهد عن مشهد تعرضت فيه للضرب على يد أحمد السعدني خلال أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب.

 

حيث أعاد أحمد السعدني نشر “ستوري” لهنا الزاهد تكشف فيها عن مشهد ضربها فيه أحمد السعدني خلال مسلسل سيب وأنا أسيب حيث نشرت المشهد وكتبت “أنا في المشهد ده اتفاجئت بجد إنه ضربني وأنا بتكلم بجد ومناخيري وجعتني بجد”.

تفاصيل مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة

شهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة إقدام بيلا على السفر بعد طلاقها من إبراهيم وتتفاجأ أن جواز السفر الخاص بها غير موجود فتذهب إلى شقة إبراهيم وتحضره من هناك، وتعبر لها عن حبه وهو كذلك.

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ويشهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة هجومًا من العصابة التي خطفت بيلا من قبل على شقيقها ويفدي سيد الجندي بنفسه لكي لا يصاب ابنه وتعرض إلى إصابة في بطنه بعد طعنه من قبل أحد أفراد العصابة بسكين.

 

وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة يساند إبراهيم حبيبته بيلا بالرغم من الانفصال في أزمتها مع والدها حتى يتحسن وتتفاجأ نبيلة بوجود كارلوس أمامها في الإسكندرية وتخبره بالحقيقة ويعرض عليها الزواج ولكنها تختار الزواج بإبراهيم.

 

وتعود نبيلة إلى طبيعتها وتستعرض حياتها بصورتها الطبيعية دون أي تزييف، وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة تكتشف أنها حامل ولكنها تختار أن تهرب من إبراهيم لكي تحضر مهرجان كان في فرنسا نظرًا لرفضه حضور المهرجان خوفًا عليها وعلى الجنين.

 

مسلسل سيب وأنا أسيب 9

شهدت أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب 9 رحيل نبيلة وشقيقها ووالدتها من المنزل بعد مشادات مع والدها سيد الجندي.

وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب 9 لا تزال نبيلة تحمل مشاعرها تجاه إبراهيم وتحاول مساعدة مشمش وبودة في زيجتهما، فتقرر أن تفتح لبودة باب رزق من خلال نشر مراجعة على صفحتها تساعد على جذب الجمهور إليه وبالتالي زيادة المترددين على الصالون الخاص به.

مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة، هروب هنا الزاهد مرة أخرى

مسلسل سيب وأنا أسيب 9، طلاق هنا الزاهد وأحمد السعدني

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مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة، هروب هنا الزاهد مرة أخرى

مسلسل سيب وأنا أسيب 9، طلاق هنا الزاهد وأحمد السعدني

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