السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

علاج النقرس، بمضادات الالتهاب وتغيير النظام الغذائي

النقرس وعلاجه، فيتو
النقرس وعلاجه، فيتو

علاج النقرس، كلما كان سريعًا تم اكتشافه مبكرًا، والنقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل شديدة الألم، وذلك عندما تزداد معدلات حمض اليوريك عن معدلاتها الطبيعية بالجسم، حيث تتشكل بلورات حادة في مفاصلك، وعادة تكون في إصبع القدم الكبيرة، وتبدأ أعراض النقرس المزعجة، مثل الألم والتورم لمختلف المفاصل الذي يأتي ويختفي في فترات تسمى نوبات النقرس. عادة ما يكون العلاج عبارة عن مزيج من علاجات للأعراض وتغيير نظامك الغذائي.

Advertisements

 

أسباب وأعراض النقرس

أعراض النقرس، فيتو

وأشار الدكتور محمد السيد استشاري التغذية العلاجية، إلى أن النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل يسبب الألم والتورم في المفاصل، وسبب الإصابة بمرض النقرس، هو تراكم لحمض اليوريك في الجسم، ويؤثر النقرس بشكل شائع في مفصل إصبع القدم الكبير. ولكن يمكن أن يؤثر في المفاصل الأخرى، بما في ذلك:
الركبتان، والكاحلان، والأقدام، واليدان والمعصمان، والمرفقان.
 

علاج النقرس

وأوضح الدكتور محمد، أن أعراض النقرس تظهر وتتكرر في شكل نوبات، ويعتمد علاج النقرس، على تناول بعض الأدوية التي تقلل من الأعراض، كمضادات الالتهاب، والمسكنات، سواء الموضعية، أو الأقراص، كذلك لابد من تغيير النظام الغذائي، لأن مرض النقرس يرتبط بشكل مباشر، بالتغذية، فهناك أطعمة تزيد من حمض اليوريك، وأطعمة من شأنها خفض مستويات حمض اليوريك وتقليل عدد مرات تعرضك لنوبات النقرس في المستقبل.


وأضاف الدكتور محمد، أن هناك أطعمة لابد ان يتجنبها مريض النقرس، وهي، اللحوم الحمراء بأنواعها، وبعض أنواع الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات تحتوي بعض اللحوم على كميات عالية من البيورينات. قد يساعد تجنب ذلك في تقليل أعراض النقرس لدى الشخص، مثل الأنشوجة والسردين وبلح البحر، والسلمون.

 

وهناك أطعمة يمكنها خفض مستويات اليوريك، وهي
شرب ماء الليمون، فيمكنك إضافة عصير اثنين من الليمون الطازج إلى 2 لتر من الماء، وتناولهم كل يوم، فيقلل من حمض اليوريك بالدم.
كذلك شرب القهوة يقلل من مستويات حمض اليوريك بالدم.
 

علاج النقرس

هل يمكن علاج النقرس؟

لا يوجد علاج نهائي لمرض النقرس، لكن علاج النقرس ،فقط يجعلك تواجه عددًا أقل من النوبات المؤلمة، فكل ما يمكنك فعله، هو التحكم في نسبة حمض اليوريك بالدم، وجعلها تحت السيطرة.

علاج النقرس، بمقاطعة اللحوم الحمراء والأسماك المملحة

جمال شعبان يحذر مرضى النقرس: يسبب مرض خطير بالقلب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أسباب الإصابة بمرض النقرس اسباب النقرس اسباب مرض النقرس علاج النقرس اطعمة لعلاج النقرس النقرس و اعراضه

مواد متعلقة

10 عوامل تزيد من خطورة الإصابة بمرض النقرس

أهمها النقرس، معهد التغذية يكشف مخاطر الإفراط في تناول اللحوم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب، كم فقد جرام المعدن الأصفر في أسبوع؟

سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق الآن

الصحة: متحور كورونا الجديد ممكن يظهر في أي لحظة

بعد خروج أحمد دومة.. شروط ومعايير الحصول على العفو الرئاسي

الأهلي يدرس استعادة مدافع الفريق من سيراميكا

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي منتصف تعاملات اليوم السبت 19-8-2023

ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: كل ثانية تزداد أهدافا

النصر السعودي يتفق على صفقة جديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم السبت 18-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

مسئولة أمريكية تتعرض لموقف محرج خلال لقاء تليفزيوني وسط الشارع (فيديو)

توقعات الأبراج حظك اليوم السبت 19-6-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت

مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2023، كل ما تريد معرفته عن الكليات والأقسام

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

تعرف على برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بكلية المطرية جامعة حلوان

المزيد

انفوجراف

فوائد وأضرار الطماطم على الصحة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظة بالأوقاف تحذر من عدم الرضا بما قسمه الله للعبد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية وحدوث الطلاق

دار الإفتاء توضح الأوقات المكروه فيها الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية