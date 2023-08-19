علاج النقرس، بمضادات الالتهاب وتغيير النظام الغذائي

علاج النقرس، كلما كان سريعًا تم اكتشافه مبكرًا، والنقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل شديدة الألم، وذلك عندما تزداد معدلات حمض اليوريك عن معدلاتها الطبيعية بالجسم، حيث تتشكل بلورات حادة في مفاصلك، وعادة تكون في إصبع القدم الكبيرة، وتبدأ أعراض النقرس المزعجة، مثل الألم والتورم لمختلف المفاصل الذي يأتي ويختفي في فترات تسمى نوبات النقرس. عادة ما يكون العلاج عبارة عن مزيج من علاجات للأعراض وتغيير نظامك الغذائي.

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أسباب وأعراض النقرس

أعراض النقرس، فيتو

وأشار الدكتور محمد السيد استشاري التغذية العلاجية، إلى أن النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل يسبب الألم والتورم في المفاصل، وسبب الإصابة بمرض النقرس، هو تراكم لحمض اليوريك في الجسم، ويؤثر النقرس بشكل شائع في مفصل إصبع القدم الكبير. ولكن يمكن أن يؤثر في المفاصل الأخرى، بما في ذلك:

الركبتان، والكاحلان، والأقدام، واليدان والمعصمان، والمرفقان.



علاج النقرس

وأوضح الدكتور محمد، أن أعراض النقرس تظهر وتتكرر في شكل نوبات، ويعتمد علاج النقرس، على تناول بعض الأدوية التي تقلل من الأعراض، كمضادات الالتهاب، والمسكنات، سواء الموضعية، أو الأقراص، كذلك لابد من تغيير النظام الغذائي، لأن مرض النقرس يرتبط بشكل مباشر، بالتغذية، فهناك أطعمة تزيد من حمض اليوريك، وأطعمة من شأنها خفض مستويات حمض اليوريك وتقليل عدد مرات تعرضك لنوبات النقرس في المستقبل.



وأضاف الدكتور محمد، أن هناك أطعمة لابد ان يتجنبها مريض النقرس، وهي، اللحوم الحمراء بأنواعها، وبعض أنواع الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات تحتوي بعض اللحوم على كميات عالية من البيورينات. قد يساعد تجنب ذلك في تقليل أعراض النقرس لدى الشخص، مثل الأنشوجة والسردين وبلح البحر، والسلمون.

وهناك أطعمة يمكنها خفض مستويات اليوريك، وهي

شرب ماء الليمون، فيمكنك إضافة عصير اثنين من الليمون الطازج إلى 2 لتر من الماء، وتناولهم كل يوم، فيقلل من حمض اليوريك بالدم.

كذلك شرب القهوة يقلل من مستويات حمض اليوريك بالدم.



علاج النقرس

هل يمكن علاج النقرس؟

لا يوجد علاج نهائي لمرض النقرس، لكن علاج النقرس ،فقط يجعلك تواجه عددًا أقل من النوبات المؤلمة، فكل ما يمكنك فعله، هو التحكم في نسبة حمض اليوريك بالدم، وجعلها تحت السيطرة.