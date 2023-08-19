خبير: ارتفاع سعر متر الوحدة العقارية من 18 إلى 80 ألف جنيه بالعاصمة الإدارية

أكدت سعاد الدغيدي، الخبيرة العقارية، زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بشراء الوحدات التجارية والسكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي أصبحت محط اهتمام الكثير من الحكومات والشعوب والمستثمرين.

وأوضحت أن تغير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة، وراء تحفيز المستثمرين الأجانب على شراء المزيد من الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة.



وقالت الدغيدي أن هناك الكثير من المستثمرين الأجانب من جنسيات مختلفة قاموا بالشراء بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة، على رأسهم الصينيون بالإضافة إلى أن هناك أكثر من ٥٠ مستثمرا من اليابان قاموا بشراء وحدات فندقية وسكنية، بهدف الاستثمار في العاصمة الجديدة، وقضاء فترة التقاعد في مصر، مما يؤكد على أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست فقط مشروعا قوميا كبيرا، بل مكانا مثاليا للاستثمار واستقرار العملاء الأجانب.



وأشارت في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر)، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة حققت مكاسب كبيرة للمستثمرين تتجاوز ١٥٠%، حيث كانت بداية الأسعار في بالعاصمة فى عام ٢٠١٧، تتراوح بين ١٨ ألف جنية للمتر الإداري، و٢٣ ألف جنيه وبحد أقصى ٣٢ ألف جنيه للمتر السكني، ليصل حاليا سعر المتر في بعض المناطق إلى ٨٠ ألف جنيها.

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وأوضحت أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بدأ في جنى ثماره، خاصة بعد بدء التسكين في الحي المالي الحكومي، بالإضافة إلى مباشرة بعض الوزارات لعملها بالفعل من مقراتها الجديدة بالعاصمة، كما أن انعقاد اجتماع رئاسة الوزراء بشكل دوري فى العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا لمسجد مصر والكاتدرائية الجديدة، يعطي دفعة قوية لاستكمال الطريق، ويؤكد على أن العاصمة الإدارية الجديدة قادمة وبقوة.



وأضافت الدغيدي أن مدينة العلمين الجديدة نجحت نجاحا باهرا، وأصبحت حاليا قيد التشغيل، مؤكدة على أن الوحدة التي كان سعرها سابقا ٢ مليون جنيها، تخطى سعرها حاليا ٨ ملايين جنيه، مشيرة إلى أن السكني يحظى بإقبال كبير من الأجانب، نظرا لعدم ميلهم إلى المغامرة، وبصفة خاصة المستثمر العربي، موضحة أن اليمنيون يميلون إلى الاستثمار في السكني لأنه يتماشى مع ثقافتهم، عكس الليبيين والسوريين الذين يميلون لشراء الوحدات التجارية لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عقد اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ بشأن متابعة الموقف التنفيذي لتسكين الموظفين في المقار الجديدة بالحي الحكومي بـ العاصمة الإدارية الجديدة، وخطط الاستغلال الأمثل للمقرات الحكومية، التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وتناول الاجتماع رؤية الصندوق لتطوير منطقة مربع الوزارات، من خلال حُسن استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة المتاحة في هذه المنطقة، وكذا الاستخدامات والأنشطة التي سيتم طرحها، والتفاوض الذي يتم مع عدد من المستثمرين بهذا الشأن، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة.