الأحزاب السياسية ترحب بالعفو عن أحمد دومة.. فريد زهران: خطوة هامة.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشكر الرئيس.. والوفد يطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي

أحمد دومة، أشاد الكثير من رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن الناشط السياسى أحمد دومة.

أحمد دومة، وأعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الناشط السياسي أحمد دومة من بين المفرج عنهم بقرار رئاسي.

قرارات العفو الرئاسي

وقال النائب: الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

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العفو عن أحمد دومة وإخلاء سبيل عدد من المحبوسين خطوة هامة

ورحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرار العفو الرئاسي عن أحمد دومة الذي صدر اليوم بالإضافة لقائمة تضم 30 اسما صدر لهم قرار إخلاء سبيل.

العفو عن أحمد دومة

وأكد زهران أن الإفراج أو العفو عن أي سجين يعد بالنسبة لنا خطوة هامة نحو إخلاء مصر من سجناء الرأي وهذا ما نسعى إليه ولا نكف عن المطالبة به، لكن هذه الخطوة وهذه القائمة لاتزال أقل كثيرا مما نطمح إليه.

وأوضح أن القوائم التي تضم عشرات الأسماء والتي تصدر من حين لآخر ليست هي مانسعى إليه، لكننا نؤكد – كما أكدنا دائما- على ضرورة تعديل التشريعات والسياسات الخاصة بالحبس الاحتياطي أو بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية.

قرارات العفو الرئاسي

العفو الرئاسى، كما طالب رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي بالعفو الشامل عن كافة المحكوم عليهم من دوائر قضائية لا يجوز الطعن على احكامها بموجب حالة الطوارئ التى ألغاها رئيس الجمهورية والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تحريض عليه.

واكد ضرورة الافراج عن كل المحبوسين احتياطيا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين والتوقف عن تدوير المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا بعامين واحالتهم لقضايا أخرى لمد فترة الحبس تحايلا على القانون.

ونبه إلى أن هذه القائمة وماسبقها لم تتضمن أسماء مسجونات وطالب بسرعة النظر في أمر المحبوسات على ذمة قضايا رأي أو قضايا ذات طابع سياسي واللاتي لم يثبت تورطهن في أي أحداث عنف أو تحريض عليه والإفراج الفوري عنهن وهو أمر تأخر كثيرًا ولابد أن يولى عناية خاصة فمعاناتهن مضاعفة لأن كثير منهن أمهات والعقوبة التي يتعرضن لها يمتد أثرها لأسرهن وخاصة الأمهات منهن.

ندعو الي العفو عن جميع سجناء الرأي

ورحب حزب الوفد بقرار العفو الرئاسي عن ٣٠ من سجناء الرأي الصادر اليوم وقال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد في بيان صادر له اليوم أنه رحب منذ بداية إصدار قرارات العفو الرئاسي وتشكيل لجنة مختصة بذلك بكل قرارات الإفراج عن سجناء الرأي.

وطالب رئيس الوفد في بيانه بالعفو عن جميع سجناء الرأي طالما لم يتورطوا في دم أو تخريب وزيادة أعداد المفرج عنهم ممن صدرت ضدهم أحكام.

وثمن رئيس الوفد تلك القرارات التي ترفع عن سجناء الرأي وأسرهم معاناة الحبس ودعا الدكتور عبدالسند يمامة الي فحص سجلات باقي سجناء الرأي والإفراج عن أكبر عدد منهم.

تنسيقية شباب الأحزاب تشكر الرئيس

ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية.

ورحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالقرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استخدم فيه صلاحياته الدستورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية وبينهم الناشط السياسي أحمد دومة.

ويؤكد الحزب أن انتهاج الدولة المصرية لسياسة الإفراج عن المحبوسين في بعض القضايا، وتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، يشير إلى أن هناك إنفراجة سياسية وتفاعل حقيقي مع مطالب القوى السياسية، لاسيما تلك التي ظهرت خلال جلسات واجتماعات الحوار الوطني.

وتابع: استخدام الرئيس صلاحياته بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم، وكذلك قرارات نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 30 متهما بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب، يؤكد على وجود مناخ يدعم الديمقراطية ويتسع لجميع طوائف الشعب المصري على اختلاف توجهاتهم السياسية.

ويشيد حماة الوطن، بالدور الرائد للرئيس عبد الفتاح السيسي في قرارات العفو الرئاسي، خصوصا فيما يتعلق بالمحبوسين احتياطيا، وهو رسالة إيجابية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال النائب الدكتور السعيد غنيم الخبير الاقتصادي والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا بموجب العفو الرئاسي، يُعد تتويجا لجهود الدولة فى ملف حقوق الإنسان، خاصة وان مصر تعكف على مدار الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التى اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، وأن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، وظهرت في قرارات الإفراج التي تخص العشرات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.

وتابع الدكتور السعيد غنيم، القرارات المتتالية بشأن خروج المحبوسين احتياطيا أكدت جدية الحوار الوطنى الشامل الذى وضع ضمن محوره السياسى ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعى مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الانسان، وصدور دفعات عديدة على مدار الأيام الماضية من المحبوسين احتياطيا، كشف عن مدى جدية الحوار الوطني ونتائجه الحقيقية على أرض الواقع، ومدى قدرته على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما ثمن حزب العدل قرار العفو الرئاسي القاضي بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، ومجموعة من المحبوسين في قضايا سياسية، ونيلهم حريتهم بعد طول بقاء خلف القضبان.

وأضاف العدل: إذ نشيد باستجابة السيد رئيس الجمهورية، واستخدامه صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، تلك الخطوة التي من شأنها تعزيز جسور الثقة وبث مزيد من تهيئة الأجواء الإيجابية؛ فإننا نجدد مطالبتنا السابقة باستمرار مثل هذه الإفراجات، والعمل على إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تمامًا، أملًا في بناء جمهورية جديدة بلا سجين رأي، جمهورية تقوم على كفالة حرية الرأي والتعبير وتتسع لكافة الآراء.

ويجدد حزب العدل امتنانه بالدور الإيجابي الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي، وكافة الأطراف التي تبذل جهودا في سبيل خروج كافة المسجونين على ذمة قضايا سياسية.

قرارات العفو الرئاسى

وأعرب اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عن تقديره للخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار القرار الرئاسي رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بما فيهم أحمد سعد دومة.

وأشار السيد إلى أن هذه الخطوة تعكس استجابة فعالة من جانب الرئيس للمطالب والآراء السياسية المتنوعة في البلاد.

العفو عن أحمد دومة

وأكد رؤوف السيد أن هذا القرار يعزز من قيم السلم الاجتماعي في مصر، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق توازن بين تعزيز حقوق الإنسان والحريات وبين الحفاظ على الاستقرار والأمان العام.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل بجدية على تعزيز المشاركة السياسية وتوفير الفرص لجميع شرائح المجتمع بمشاركة فعالة في الحياة السياسية بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية.

وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي في مصر، وتتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، كما أثنى على دور الحوار الوطني في تحقيق توافقات بناءة ووضع الحلول للقضايا الهامة التي تواجه البلاد، مؤكدًا أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع في بناء الجمهورية الجديدة.