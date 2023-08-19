السبت 19 أغسطس 2023
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سياسة

أسرة أحمد دومة وأصدقاؤه يحتفلون به خارج محبسه بعد الإفراج عنه (فيديو وصور)

أحمد دومة، فيتو
أحمد دومة، فيتو

شهد محيط مجمع سجون طرة توافد عائلة وأصدقاء أحمد دومة المفرج عنه اليوم السبت بموجب قرار عفو رئاسي، بعد أن قضى 10 سنوات في السجن على ذمة بعض القضايا.

واحتفل أصدقاء دومة بخروجه بالغناء والتقاط الصور التذكارية معه.

الإفراج عن أحمد دومة

وتواجد في استقبال دومة المخرج خالد يوسف، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والناشط السياسي والإعلامي خالد تليمة، إلى جانب النشطاء أحمد حرارة وأسماء محفوظ، وعدد من الرموز الحزبية، وشباب تيار اليسار، والذين شاركوا عائلة “دومة” فرحتهم بالإفراج عن نجلهم ظهر اليوم.

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جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 (مكرر)، الصادر في 19 أغسطس 2023، نشرت قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 348 لسنة 2023، بشأن العفو الرئاسي عن 5 المحكوم عليهم بالسجن، ومنهم الناشط السياسي أحمد دومة.

العفو الرئاسي عن أحمد دومة

وجاء في المادة الأولى للقرار الجمهوري "يعفى عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم في قضايا محددة، وهم ١ أحمد سعد دومة سعد، في القضايا (القضیة رقم ٨٦٢٩ لسنة ٢٠١١ جنايات السیدة والقضیة رقم ٩٥٩٣ لسنة ٢٠١٣ جنح عابدین. والقضیة رقم ٣٧١٥ لسنة ٢٠١٤ جنح المعادى. والقضیة رقم ٢٠٠٧٢ لسنة ٢٠١٤ جنح المعادى.

جدير بالذكر أن العفو الرئاسي عن الناشط السياسي أحمد دومة أعتبرها البعض مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة  العفو الرئاسي الإفراج بعفو رئاسي للناشط السياسي، الذي يُعد من أشهر المعارضين، والذي دخل السجن لاتهامه في بعض القضايا

أحمد دومة

ويعتبر الناشط السياسي أحمد دومة أحد أبرز رموز ثورة يناير 2011،  وكان حاضرًا في تأسيس عدد من أهم الحركات الاحتجاجية في مصر، منها حركة كفاية التي كان لها دور محوري في إشعال ثورة يناير، وهو أحد مؤسسي تحالف شباب الثورة.

وتم القبض على  الناشط السياسي أحمد دومة في ديسمبر 2013، وذلك بسبب تواجده في محيط محكمة عابدين، في مظاهرة ضد قانون التظاهر، وحكم عليه مع مشاهير النشطاء ومنهم أحمد ماهر ومحمد عادل بالسجن ثلاث سنوات، وثلاث سنوات لمراقبة الشرطة. 

كما تم الحكم على أحمد دومة في قضية مجلس الوزراء وحرق المجتمع العلمي، التي أثارت جدلًا شديدا في مصر وخارجها، ليتم الحكم على أحمد دومة بالسجن مؤبد وغرامة قدرها 17 مليون جنيه.

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