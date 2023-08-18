الجمعة 18 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار تثبيت أسعار بيع الكهرباء حتى أول يناير 2024

الكهرباء، فيتو
الكهرباء، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر  رقم  ١٨٠ تابع (أ) فى ١٧ أغسطس سنة 2023 قرار تثبيت أسعار بيع الكهرباء حتى أول يناير 2024. 

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بـ تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا.

وتضمن قرار مجلس الوزراء مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن،

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات مصر 

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

 

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الجريدة الرسمية أسعار الكهرباء الكهرباء وزير الكهرباء مجلس الوزراء

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