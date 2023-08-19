السبت 19 أغسطس 2023
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القابضة للمياه: تنفيذ كافة إجراءات السلامة المهنية في المشروعات

تنفيذ كافة إجراءات
تنفيذ كافة إجراءات السلامة المهنية في المشروعات

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة تنفيذ واتباع كافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة مشروعات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتأمين بيئة العمل ومراعاة المواصفات القياسية فى مجال السلامة والصحة المهنية فى التصميمات.

وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة زيارة ميدانية لمحطة مياه العزب الجديدة بالفيوم بهدف التعرف على مخاطر الكلور والاعتبارات التصميمية وجوانب السلامة والصحة المهنية في تصميم وتنفيذ مشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بالمحطة التي تم تنفيذها وفقًا لأفضل المعايير والإشتراطات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية بهدف الاستفادة من التجربة والمعرفة المكتسبة في جميع المشروعات الجارية بالشركة.

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وقال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه بالتنسيق مع المهندس طارق بخيت مدير برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالشركة القابضة، تم تنظيم ورشة عمل بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة للقائمين علي مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والتي تم خلالها استعراض مخاطر الكلور واعتبارات التصميم لمنظومة الكلور وإجراءات التشغيل القياسية، كما تم خلال الورشة عمل جولة تفقدية لمشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة.

واستعرض اللواء عمرو الشيخ -مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، بالتعاون مع الدكتور مهندس إسلام الهلالى استشاري المشروع، مكونات مشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة والذي تم تصميمه وإنشاؤه طبقًا لأعلى معايير الجودة والأمان والمواصفات القياسية.

وأفاد العقيد محمد كمال مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الفيوم، عن توفير كل ما يلزم من متطلبات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بالشركة، من خلال مراعاة اعتبارات التصميم القياسية لمنظومة الكلور وإجراءات التشغيل التي تم تنفيذها في مشروع إنشاء عنبر ومخزن الكلور بمحطة مياه العزب الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس وجدى جمال أخصائي سلامة وصحة مهنية ومحمد يوسف اخصائي سلامة وصحة مهنية بالشركة القابضة والدكتور مهندس إسلام الهلالي نائب عميد كلية الهندسة واستشاري المشروع والمهندس محمد عبد المنعم استشاري مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وممثلين عن شركة سبكترا للمقاولات والمكتب الاستشاري ستانتينك للخدمات التخصصية والمقاولات وشركة الخرافي للمقاولات ولفيف من المهندسين والكيميائيين واخصائيين السلامة والصحة المهنية بالشركة.

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