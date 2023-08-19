السبت 19 أغسطس 2023
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عقارات

الإسكان تعلن بدء تنفيذ 8 آلاف شقة بمشروع سكن كل المصريين

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء أعمال  تنفيذ 333 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة برج العرب الجديدة، موضحًا أن المشروع يستهدف تنفيذ 8000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة، والتي سيتم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أنه تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول مع مسئولي الشركات القائمة بتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وتم التأكيد على ضرورة التزام الشركات بالبرامج الزمنية الخاصة بالتنفيذ، فضلًا عن الالتزام بجميع معايير الجودة المطلوبة في بنود الأعمال.

وكان المهندس السيد أحمد همام، قد قام بالمرور على عددِ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث قام بمتابعة أعمال تطوير المدخل الغربي للمدينة ( طريق حسن علام ) الرابط بين المدينة والساحل الشمالي بطول 8.5 كم، موجهًا بضرورة الالتزام بالانتهاء في المواعيد المحددة.

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كما أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر طرح عدد من الوحدات والمحلات التجارية للبيع بنظام المزاد العلني.

 

ويطرح الجهاز 12 محلًّا تجاريًّا وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 20 - 40 مترًا مربعًا.

ويعقد المزاد يوم الإثنين الموافق 6 -9-٢٠٢٣  بمقر الجهاز ويتم شراء الكراسة من مقر الجهاز.

تفاصيل أنظمة السداد 

كما حددت أنظمة السداد وهى سداد مبلغ تأمين دخول المزاد (٢٥٠٠٠ ج) خمسة وعشرون ألف جنيه، لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد للاشتراك هذا بالإضافة إلى استكمال سداد نسبة ١٠٪ و۱٪ مصاريف إدارية و٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد و٥% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل التسلم.

والباقى ٩٠% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.


۲- سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافًا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى (٪٠.٥) مصاريف تحصيل و۲٪ طبقا لمنشور وزارة المالية.

 

على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز مدينة بدر قبل التسلم.

 

يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الاستلام هذا كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲ ) لسنة ۲۰۱٨ قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كما تغلق وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باب تقديم طلبات الحجز لشقق مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان يوم الخميس المقبل 24 أغسطس 2023.

وشقق لؤلؤة العاشر من رمضان بمساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج والشقق  بتسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، والتسليم في يوليو 2024، وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.

موعد تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر لحاجزيها

الخميس آخر فرصة، تفاصيل حجز شقق لؤلؤة العاشر من رمضان

ومن المقرر عقد القرعة العلنية بين المتقدمين لتخصيص للوحدات السكنية المطروحة  للمشروع  يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العاشر من رمضان المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

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