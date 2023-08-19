وزير الشباب والرياضة يهنئ عزمي محيلبة ببرونزية بطولة العالم للرماية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عزمي محيلبة نجم المنتخب الوطني للرماية بعد فوزه بالميدالية البرونزية بمنافسات الاسكيت ببطولة العالم للكبار 2023 المقامة بدولة أذربيجان.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير لنجم منتخب الرماية عزمي محيلبة، مؤكدًا أن البطل المصري عزمي محيلبة دوما ما يُسجل لمصر إنجازات تاريخية في رياضة الرماية، فهو أول لاعب مصري في تاريخ الرماية يعتلي منصات التتويج ببطولات العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية 2022 والبرونزية 2023.

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أشار أشرف صبحي إلى أن منظومة الرماية المصرية تسير على خطي ثابتة نحو تحقيق الإنجازات العالمية في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، لاعتلاء منصات التتويج وتصدر التصنيفات على كافة المستويات، مشيدًا بمنظومة الرماية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء حازم حسنى على الإنجاز الجديد الذي سطره «عزمي محيلبة» في سجل نجاحات الرياضة المصرية.

جدير بالذكر أن عزمي محيلبة قد تأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

من ناحية أخرى، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بلاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، عقب تتويجهم بـ19 ميدالية متنوعة حتي الآن، خلال منافسات البطولة العربية للجودو 2023، التي تقام بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، والتي تستمر منافساتها حتى 18 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين.

تألق لاعبي المشروع القومي للموهبة في البطولة العربية للجودو

كرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين في البطولة العربية للجودو، بحضور خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والكابتن محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات القومية للجودو.

وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للجودو بالعلمين، فيتو

أكد وزير الشباب والرياضة أن تلك النتائج التي يحققها لاعبي المشروع القومي يومًا تلو الآخر بفضل دعم القيادة السياسية، وتُعد خطوة نحو تعزيز مكانة المشروع، وتبرهن علي نجاح المشروع باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية في تقديم أبطالًا رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.

وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للجودو بالعلمين، فيتو

وأعرب أشرف صبحي عن ايمانه بأن لاعبي المشروع القومي للموهبة هم رموز الأمل والتحفيز للشباب المصري، ومن خلال دعم الشباب الرياضي وتوفير البنية التحتية المناسبة والبرامج التدريبية المتخصصة، ستستمر وزارة الشباب في خلق الفرص وتعزيز الطموحات الرياضية للأجيال القادمة.

وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للجودو بالعلمين، فيتو

وواصل وزير الشباب تأكيده على التزامه الكامل بدعم الشباب الرياضي وتوفير الفرص المناسبة لتطوير مواهبهم، كما أكد علي التزامه بأن يكون الشباب الموهوب والأبطال الرياضيين هم مصدر فخر للدولة المصرية، مشيرًا إلي الاستمرار في دعمهم وتشجيعهم لتحقيق المزيد من النجاحات المشرفة.

وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة العربية للجودو بالعلمين، فيتو

وطالب الوزير لاعبي المشروع القومي بالاستمرار في تحقيق المزيد من الميداليات والأرقام العالمية، ورفع علم مصر في المحافل الدولية، منوها إلى استمرار الوزارة في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشيا مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.

أشرف صبحى يشيد بتصدر لاعبي المشروع القومي للموهبة جدول البطولة العربية للجودو، فيتو

وحققت رحمة محمد سعد ذهبية وزن 57 ك، وآلاء وائل ذهبية وزن 63 ك، ويوسف السيد ذهبية وزن 38 ك، وهادي قشيش ذهبية وزن 34 ك، وسلسبيل محمد فضية، وعمر إبراهيم شعبان فضية وزن 46 ك، ونجار سعيد فضية وزن 78 ك، وعبد الرحمن عطا فضية وزن 55 ك، وسعد محمد سعد برونزية وزن 34 ك.

أشرف صبحى يشيد بتصدر لاعبي المشروع القومي للموهبة جدول البطولة العربية للجودو، فيتو

كما حققت اللاعبة شروق عبد الوهاب فضية وزن 48 ك، اللاعبة هدي قشيش ذهبية وزن 48 ك، وسامية محمد جابر ذهبية وزن 36 ك، وعبد الرحمن العجمي برونزية وزن +81 ك، رودينة محمد برونزية وزن 36 ك.