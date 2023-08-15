ختام اليوم الأول من منافسات البطولة العربية لأندية الجودو (العلمين 2023)

الجودو، اختتمت منذ قليل منافسات اليوم الأول من البطولة العربية لأندية الجودو للبراعم والناشئين، والمقامة حاليا في مدينة العلمين الجديدة بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية.

نتائح اليوم الأول من البطولة العربية

وجاءت نتائج اليوم الأول من البطولة كالتالي:

نتائج البنات

وزن 44 كجم

الميدالية الذهبية- فريدة شادى (مصر)

الميدالية الفضية- حبيبة حازم (مصر)

وزن 36 كجم

الميدالية الذهبية - تمارا محمد (مصر)

الميدالية الفضية - فيروز شادى (مصر)

الميدالية البرونزية - لينا العنيزى (الجزائر)



وزن 28 كجم

الميدالية الذهبية - هالة وائل (مصر)

الميدالية الفضية - إسراء زرقا (الجزائر)

الميدالية البرونزية - سجدة أحمد (مصر)

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نتائج الأولاد

وزن 30 كجم المجموعة الأولى

الميدالية الذهبية - زياد أحمد (مصر)

الميدالية الفضية - الصالح حسين (الكويت)

وزن 30 كجم المجموعة الثانية

الميدالية الذهبية - عبد الرحمن صبرة (مصر)

الميدالية الفضية - عيسى سليمى (الكويت)

الميدالية البرونزية - أسامة الجندى ( مصر)

وزن 34 كجم

الميدالية الذهبية - حسين صالح (مصر)

الميدالية الفضية - إياد محمد (مصر)

الميدالية البرونزية - محمد حفيظ ومروان عمران "مكرر" (مصر)

وزن - 50 كجم

الميدالية الذهبية - أحمد البيالى (الكويت)

الميدالية الفضية - عمر محمود (مصر)

الميدالية البرونزية - حطاب البذالي (الكويت) ونديم مروان "مكرر" (جيبوتى).

تصريحات رئيس اتحاد الجودو

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، إن البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من كل الدول العربية، وأن المنافسات ستكون قوية من أجل حصد المراكز الأولى.

مؤضحًا أن الأمور التنظيمية تسير بشكل رائع والجميع يشعر بالسعادة بالتواجد على أرض مصر كما أن الأجواء داخل مدينة العلمين مميزة للغاية بعدما أصبحت واحدة من أفضل عواصم السياحة العالمية، مؤكدًا أن الإخوة العرب فخورون بمدى التطور وحجم الإنجازات والإنشاءات التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرا.

وأتم أن التعاون بين الاتحاد المصري ووزارة الرياضة والشركة المتحدة يتم على أكمل وجه لتخرج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية.

فيما أعرب القطري خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، عن شكره للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول لإظهار البطولة بهذا الشكل الرائع والمميز والذي يعبر عن حجم وعراقة مصر التاريخية.