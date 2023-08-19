الرماية، عزمي محيلبة يتأهل لنهائي بطولة العالم برقم قياسي جديد

الرماية، تأهل عزمي محيلبة لاعب منتخب مصر للرماية، لنهائي بطولة العالم لرماية السكيت، المقامة حاليا في آذربيجان وتستمر حتى يوم 1 سبتمبر المقبل.

ووصل عزمي محيلبة إلى نهائي بطولة العالم بعد كسر 125 طبقا من أصل 125 طبقا، ليعادل الرقم القياسي المسجل في بطولات العالم.

ومن المقرر أن يخوض عزمي محيلبة منافسات النهائي بعد قليل.

ويعد عزمي محيلبة واحد من اللاعبين المميزين المتوقع لهم حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

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وكان عزمي محيلبة لاعب منتخب الرماية، قد حقق الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات بطولة قطر المفتوحة للخرطوش، والتي استضافتها ميادين لوسيل للرماية خلال الفترة من 13 حتى 20 فبراير الماضي بمشاركة 156 راميا ورامية يمثلون 52 دولة من شتى أنحاء العالم.

وأبدى حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، سعادته بمواصلة عزمي محيلبة الإنجازات في المحافل الدولية، موضحا أن المستوي الذي يقدمه اللاعب المصري يؤكد أننا سنحقق ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يذكر أن الرماية حجزت أول مقاعد المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 عن طريق عزمي محيلبة الذي فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا ليتأهل بذلك لدورة الألعاب الأوليمبية القادمة ويصبح هذا أول مقعد من مصر في باريس 2024.

وأجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا، مع عزمي محيلبة لاعب منتخب مصر للرماية؛ لتهنئته عقب إحرازه الميدالية الفضية في منافسات فردي السكيت بكأس العالم للرماية التي أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط.

كما تواصل وزير الرياضة مع اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، والمتواجد مع البعثة المصرية بالمغرب لتهنئته بالإنجاز الجديد الذي حققه عزمي محيلبة بفارق إصابة وحيدة عن اليوناني نيكولاوس مافرومتيس المتوج بالميدالية الذهبية.

تكاتف الجهود بين الوزارة والاتحادات الرياضية

لفت وزير الشباب والرياضة إلى الإنجازات المتتالية التي تحققها الرياضة المصرية فى مختلف المنافسات التي يخوضها أبطال مصر الرياضيين في شتى المنافسات بفضل تكاتف الجهود بين الوزارة والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية فى إعداد اللاعبين، وتلبية احتياجاتهم، وفى ضوء الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية.

أوضح وزير الرياضة أن عزمي محيلبة دوما ما يُسجل لمصر إنجازات تاريخية فى رياضة الرماية، وننتظر منه تحقيق ميدالية أوليمبية فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لا سيما وأنه حجز أول مقاعد المتأهلين للأولمبياد بعد فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا.

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