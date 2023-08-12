السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

أشرف صبحي يشيد بأداء منتخبي الطائرة للناشئين والناشئات خلال بطولة العالم

منتخب الطائرة تحت
منتخب الطائرة تحت 19 سنة، فيتو

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمستوي واداء اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والطبية والإدارية لمنتخبي الكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 19 سنة، بعد حصول منتخب الناشئين على المركز الـ8 ببطولة العالم التي أقيمت بدولة الأرجنتين، ومنتخب الناشئات على المركز الـ 16 ببطولة العالم بدولة كرواتيا.

وزير الشباب والرياضة يؤكد متابعته المستمرة لكافة المنتخبات

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

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أشرف صبحي يشيد بأداء منتخبي الطائرة للناشئين والناشئات خلال بطولة العالم، فيتو

ولفت الوزير إلى دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس على تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية، مشيرًا أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ختام منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمختلف المحافظات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرياضة تختتم منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب، فيتو 

أشرف صبحي يتحدث عن منافسات دوري مراكز الشباب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي. ومن المقرر أن يشارك في الدوري الرياضي للشباب عدد كبير من المراكز الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتُقام مباريات دوري مراكز الشباب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلى أربع مجموعات.

الرياضة تختتم منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب، فيتو 

وشهدت مباريات الأسبوع الثالث من منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، غزارة تهديفية على مستوى مختلف المباريات بالمحافظات.

الرياضة تختتم منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب، فيتو 

وتابعت لجنة من وزارة الشباب والرياضة مباريات دوري مراكز الشباب بالجيزة بين بمركز شباب إمبابة وبشتيل، بحضور وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وفريق عمل اللجنة المنظمة للدوري.

وتحرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

الرياضة تختتم منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب

أشرف صبحي يتفقد المدينة الشبابية الرياضية بالعلمين

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