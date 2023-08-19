السبت 19 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بعد تألقها في رسالة الإمام، تفاصيل أحدث أعمال فرح بسيسو

فرح بسيسو، فيتو
فرح بسيسو، فيتو

فرح بسيسو، تعرض منصة شاهد قريبًا  مسلسل الغريب وهو أحدث أعمال الفنانة الفلسطينية فرح بسيسو، وهو المسلسل الذي تشارك في بطولته مع الفنان السوري بسام كوسا وسوف تعرضه منصة شاهد حيث أنه من أعمالها الأصلية.

 

أبطال مسلسل الغريب

ويشارك في بطولة مسلسل الغريب النجوم بسام كوسا، فرح بسيسو، سعيد سرحان، جمال قبش، ساندي نحاس، آدم الشامي، محمد عقيل، والمسلسل إخراج صوفي بطرس وتأليف لانا الجندي ولبنى حداد.

قصة مسلسل الغريب

تدور قصة مسلسل الغريب من خلال الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة حول عامر الذي يهرب من الأسر، محاولا استعادة حياته السابقة، ولكنه يكتشف أن الانتقام من أعدائه السابقين يستلزم الدخول في شراكات جديدة معهم تدفع بحياته إلى المحك. 

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فرح بسيسو وبسام كوسا

ويجمع مسلسل الغريب فرح بسيسو ببسام كوسا بعد لقائهما الأخير منذ 23 عامًا من خلال “الزير سالم”، وكان آخر أعمال الفنانة فرح بسيسو في عالم الدراما التليفزيونية هو مسلسل رسالة الإمام مع الفنان خالد النبوي عام ٢٠٢٣ والذي قدمت من خلاله شخصية السيدة نفيسة.

 

وفرح بسيسو ممثلة ولدت في مدينة نابلس لأب من نابلس وأم من غزة وعاشت في الكويت، ودرست لعامين بمعهد الفنون المسرحية قبل أن تغادر إلى دمشق بعام 1990 بعد غزو العراق للكويت، وشهدت دمشق بداية مسيرتها الفنية، حيث كانت بدايتها في التسعينيات وتحديدًا عام 1994 بعد أن تخرجت من معهد الفنون المسرحية بدمشق، حيث شاركت بمسلسلي (حمام القيشاني، جواهر)، لتتوالى أعمالها بعد ذلك.

 

بسام كوسا

والفنان بسام كوسا، هو ممثل سوري، ولد في حلب، وتخرج من قسم النحت بكلية الفنون الجميلة في دمشق، وعمل في بدايته في المسرح الجامعي، ثم في المسرح القومي، ولقد شارك في العديد ‏من لجان التحكيم في المهرجانات السينمائية، وهو من مواليد 7 نوفمبر 1954.

 

وكان مسلسل سر: التحدي الجزء الثاني، آخر الأعمال التي قدمها الفنان بسام كوسا، وقدم من خلاله شخصية عامر بدران، وتدور أحداث المسلسل حول عامر بدران بعد هروبه من الأسر حيث ينطلق بدران في رحلة لاستعادة حياته، وسرعان ما يكتشف أن الانتقام من أعدائه سيفرض عليه اللجوء إلى وسائل قصوى وبناء شراكات جديدة.

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