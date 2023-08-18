الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

قصة مسلسل سفاح الجيزة تجذب الجمهور قبل عرضه

سفاح الجيزة، فيتو
سفاح الجيزة، فيتو

تصدر مسلسل "سفاح الجيزة" حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام قليلة من عرضه على منصة شاهد في الـ 25 من أغسطس/آب الجاري.

ولفتت انتباه بعض المتابعين قصة المسلسل البوليسية التي اعتبروها مشوقة لمشاهدته، حيث يطارد الأمن الجنائي واحدًا من أخطر المجرمين.

وأكد بعض المتابعين، أن مسلسل "سفاح الجيزة" الذي يؤدي بطولته الممثل أحمد فهمي مقتبس في بعض جوانبه من أحداث حقيقية وقعت بالفعل.

وتوثق أحداث المسلسل تعرض المجرم "جابر"، الذي يؤدي دوره أحمد فهمي، لمواقف معينة في طفولته أثرت في نشأته النفسية، وهو ما كان أحد الأسباب فيما أصبح عليه.

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وقال أحمد فهمي، إن الفيلم جذبه منذ اللحظة الأولى بسبب الشخصية المركبة للسفاح، فضلًا عن أن المسلسل ضخم ويجمع بين الكوميديا والتراجيديا.

وأضاف أن التحضير لـ"سفاح الجيزة" استغرق عامين رغم أنه مكون من 8 حلقات فقط، لكن تم التحضير له بشكل خاص مع دراسة الجوانب النفسية والسلوكية للسفاح وتقديم مبررات درامية لما يقوم به.

من جانبها، تشارك الممثلة الأردنية الشابة ركين سعد بشخصية "زينة"، وهي فتاة موهوبة تحمل حلمًا كبيرًا، وتتمرد على الواقع من أجل الوصول إلى حلمها، غير أن الظروف تعاندها فيتحول الحلم إلى كابوس.

أما الممثل باسم سمرة فيؤدي في بطولة المسلسل شخصية "المحقق حازم"، الذي يحاول جمع الخيوط والأدلة، وهو دور جديد على الفنان الذي يتعاون بهذا العمل مع المخرج هادي الباجوري.

يذكر أن تحضيرات المسلسل شهدت تدريب أحمد فهمي على يد الشيف منى البنا ليظهر محترفًا في مشاهد تجهيز وإعداد الطعام. كما ظل المخرج هادي الباجوري يبحث لمدة شهرين عن طفل يقوم بدور السفاح وهو صغير.

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الشخصية المركبة التواصل الاجتماعي الممثل أحمد فهمي التواصل الاجتماع الأمن الجنائي

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