30 صورة ترصد حفل افتتاح مهرجان المانجو بالاسماعيلية

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات مهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية في دورته الثانية، وسط إقبال جماهيري كبير من أهالي الإسماعيلية وزوارها من المحافظات الأخري.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، استقبل اليوم الجمعة، بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية.

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مهرجان المانجو 2023 بالإسماعيلية

كما استقبل المحافظ عددا من سفراء دول (جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، أوزباكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية، والدومينيكان) بمصر؛ وذلك لحضور مراسم الاحتفال بمهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو ٢٠٢٣ الذي يقام على أرض المحافظة.

مهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية

وبدأت الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

وتقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله علي الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجالس التصديرية والمصدرين.

مهرجان المانجو 2023

كما يوجد منافذ بيع مانجو إلى المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع المأكولات والمشروبات المياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة.

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات

‏من هنـــا

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح

‏من هنـــا

موقع الملتقى التصديري بنادي الجولف

‏من هنـــا

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر

‏من هنـــا

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 900 متر

‏من هنـــا

موقع دورة المياه المتاحة أثناء المهرجان علي بعد 1300 متر

‏من هنـــا

موقع انتظار سيارات رقم ١

من هنـــا

موقع انتظار سيارات رقم ٢

من هنـــا

موقع انتظار سيارات رقم ٣

من هنـــا



وتزرع المانجو في مصر على مساحات شاسعة تتجاوز الـ ٣٠٠ ألف فدان، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوي قرابة 1.2 مليون طن وتبلغ متوسط صادرات مصر منها للدول العربية والأوروبية قرابة 80 ألف طن وتعتبر دول السعودية، وروسيا والإمارات والبحرين وعمان والمملكة المتحدة هي الأكثر استيرادا للمانجو المصرية.

وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا على ملف فتح سوق تصدير المانجو إلى دولة الصين بعد عدة أعوام من التفاوض وعمل تفتيش عن بعد بين الحجر الزراعي المصري والسلطة المختصة في الصين، وشهد اللقاء الأخير بين وزير الزراعة المصري ونظيره الصيني الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الصيني لبدء تصدير المانجو المصرية إلى السوق الصيني.