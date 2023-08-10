ماسكات طبيعية لعلاج الشعر المجعد، أبرزها الموز وزيت اللوز

ماسكات طبيعية لعلاج الشعر المجعد، هو أفضل ما يمكن أن تستعين به أي فتاة خلال فصل الصيف هذا العام، ومع الحرارة الشديدة التي نواجهها، والتي تؤثر على الشعر، وتصيبه بالجفاف والهيشان، مما يتطلب ضرورة ترطيبه، خاصة بالنسبة للفتيات اللاتي يستخدمن مجفف السعر، أو مكواة الشعر.

وأكدت خبيرة العناية بالشعر سامنثا جريج، أن مجموعة ماسكات طبيعية لعلاج الشعر المجعد الهايش، وكلها مواد طبيعية مفعولها سريع ومؤثر، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

Advertisements

ماسك زيت اللوز والعسل

زيت اللوز يعد من أفضل المواد الطبيعية التي تطري السعر وترطبه، وكذلك العسل يصلح الشعر من الداخل، ويوفر له ترطيب عالي، ولكن لفتت سامنثا، إلى أن العسل معروف بقدرته على تفتيح لون الشعر، لذلك في حالة إذا كنتي تريدين الاحتفاظ بلون شعرك الغامق، ابعدي العسل عن فروة رأسك.

لعمل هذا الماسك، اخلطي كميات متساوية من العسل وزيت اللوز، ضعيه على الشعر بالتساوي، اتركيه لمدة ساعة، ثم اشطفيه بالماء العادي.

علاج الشعر المجعد

ماسك زيت جوز الهند وفيتامين هـ

زيت جوز الهند يمكنه اختراق بنية الشعر الداخلية، وترميمها وترطيبها من أعماقها. أما فيتامين (هـ) مليء بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتمنع تلف خصلات الشعر من خلال تزويدها بكمية كبيرة من التغذية.



لعمل هذا الماسك، ضعي عدة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند في وعاء وضيفي لها محتوى كبسولتين أو ثلاث كبسولات من فيتامين (هـ) واخلطيهما جيدًا، وضعي الخليط على الشعر بالكامل.

يفضل عمل هذا الماسك ليلًا، واتركيه طوال الليل، واشطفي شعرك في الصباح، أو اتركيه في شعرك ما لا يقل عن ساعة، ثم اشطفيه.

ماسك المايونيز

يعد المايونيز من المواد التي لها تأثير كبير في إصلاح الشعر، لعمل هذا الماسك، يمكنك تغطية شعرك بالتساوي ببعض المايونيز كامل الدسم، ثم اسحبي شعرك لأعلى في صورة كعكة ولفي الكعكة بمنشفة رطبة ساخنة لمدة 20 دقيقة قبل غسل شعرك.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تساعد في علاج مشاكل فروة الرأس ومحاربة قشرة الرأس، ومعالجة الشعر المجعد.

لعمل هذا الماسك، خففي خل التفاح بإضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى 4 ملاعق كبيرة من الماء، وملعقة كبيرة من العسل.

امزجي المكونات جيدًا، وافرغي الخليط في زجاجة بخاخ، وضعيه على الشعر بالكامل. اتركيه لمدة 40 دقيقة ثم اشطفيه بالماء العادي.

ماسك جل الصبار وزيت الزيتون

يمكن لزيت الزيتون أن يصنع العجائب لجميع أنواع الشعر، وخاصة الشعر المجعد، أما جل الصبار فيعمل كطبقة واقية من الرطوبة على شعرك ويعيد مرونة شعرك وطراوته.



لعمل هذا الماسك، اخلطي كميات متساوية من زيت الزيتون وجل الصبار، اخلطيهم جيدًا، ثم دلكي فروة الرأس والشعر بالمزيج، واتركيه لمدة 40 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد والشامبو.