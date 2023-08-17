الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 17-8-2023 في الدقهلية

الفاكهة، فيتو
الفاكهة، فيتو

أسعار الفاكهة في الدقهلية، استقرت أسعار الفاكهة اليوم الخميس في الأسواق بمحافظة الدقهلية وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق.

أسعار الفاكهة 

سعر الأفوكادو بسعر من 80 إلى 100 جنيه، نكتارين بلدي من 15 جنيها إلى 30 جنيهًا، برقوق مستورد بسعر 30-50 جنيهًا، باباظ بسعر من 9 إلى 15 جنيها، سعر دوم من 40 جنيها إلى 80 جنيها، التين من 20 إلى 40 جنيها.

أسعار التفاح

بلغ سعر التفاح المستورد 30 إلى 50 جنيهًا، والكمثرى المستوردة بسعر من 30 إلى 60 جنيهًا

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أسعار البطيخ

أما عن أسعار البطيخ في الدقهلية، فسجل سعر وزن من 3 إلى 6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا، بطيخة وزن من 8 إلى 10 كيلو نحو 32 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، بطيخ وزن من 6 إلى 8 كيلو بسعر من 21 إلى 28 جنيها.

أسعار العنب 

بلغ سعر عنب مستورد أسود من 30 إلى 40 جنيها، العنب مستورد أصفر بسعر من 30 إلى 40 جنيهًا، عنب بناني 25 إلى 30 جنيها، سعر أناناس نحو 12 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة 

واستقر سعر كريز مسجلًا 50-60 جنيهًا، كانتلوب ليتراوح سعره من 8 إلى 15 جنيهًا، الشمام بسعر من 9 إلى 12 جنيها، الكيوي بسعر 26 -35 جنيهًا.

وبلغ سعر الخوخ البلدي عريشي أقل سعر له في سوق الجملة نحو 15 جنيها مقابل 17 جنيهًا أعلى سعر له، وتراوح سعر جوافة من 18 إلى 25 جنيهًا، فراولة من 25 إلى 30 جنيها.

استقرار أسعار الموز

واستقرت أسعار الموز بلدي الذي تراوح سعره من 7 جنيهات أقل سعر له في سوق الجملة إلى 9 جنيهات أعلى سعر له، موز بيكو من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر 5.5 إلى 7.5 جنيه، وتراوح سعر موز مغربي من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

أسعار المانجو 

 المانجو السكري من 35 إلى 50 جنيها، المانجو العمومي من 40 إلى 60 جنيها، والمانجو الفص من 50 إلى 70 جنيها، وتراوح سعر مانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.

أسعار البلح

وبلغ أسعار البلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، وسعر بلح ثلاجة من 10 إلى 20 جنيها.

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 17-8-2023

أسعار اللحوم اليوم الخميس 17-8-2023 في الدقهلية

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