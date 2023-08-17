أسعار الفاكهة اليوم، 4 جنيهات انخفاضًا في سعر العنب بسوق العبور

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023، تباينًا طفيفًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

وتراوح سعر عنب بناتي أحمر من 9 إلى 15 جنيهًا، عنب كرمسن من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، عنب رومي أحمر من 9 إلى 13 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 9 إلى 15 جنيهًا.

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وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الخميس، بلغ سعر بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح زغلول من 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح سماني من 9 إلى 13 جنيهًا، بلح بارحي من 25 إلى 35 جنيهًا، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسجل سعر جوافة بسعر من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، رمان بسعر 7 إلى 15 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، نكترين مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا.

وتراوح سعر برقوق مستورد من 25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري/ لبناني بسعر من 18 إلى 28 جنيهًا، التفاح المصري من 16 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو كريز من 25 إلى 30 جنيهًا.

وسجلت سعر برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، خوخ مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا، تين برشومي من 6 إلى 14 جنيهًا، جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيهًا.

وسجل سعر كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، كيوي نحو 26 جنيهًا، أناناس سعر 50 جنيهًا، شمام من 6 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز صعيدي من 6 إلى 10 جنيهات.

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الخضراوات، اليوم الخميس، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس

وسجل سعر مانجو صديقة من 20 إلى 26 جنيهًا، مانجو سكري من 15 إلى 23 جنيهًا، مانجو هندي من 15 إلى 27 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو عويس من 25 إلى 45 جنيهًا، مانجو تيمور من 19 إلى 27 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو نعومي من 15 إلى 27 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو فونس من 20 إلى 28 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، مانجو زبدية من 16 إلى 22 جنيهًا.