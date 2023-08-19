السبت 19 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مفوض الاتحاد الأوروبي: تخلي الغرب عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا لن يؤدي للسلام

جوزيب بوريل، فيتو
جوزيب بوريل، فيتو

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن تخلي دول الغرب عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف لن يؤدي إلى السلام في أوكرانيا.

أوروبا تواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا 

وفي حديثه لصحيفة "بيس"، أكد جوزيب بوريل، أنه لا يثق بأن التخلي عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا سيؤدي إلى السلام.

وتابع بوريل:" أوروبا تعمل ما بوسعها لبدء مفاوضات للسلام تعترف بوجود معتد وضحية، مشيرا إلى أنه لولا النزاع في أوكرانيا، لاستغرق انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سنوات طويلة، مشددا على أن النزاع دفع أوكرانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، خلافا لإرادة روسيا.

وفي وقت سابق كشف مسؤول أمريكي، أن بلاده وافقت على إرسال طائرات إف-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وذلك فور اكتمال تدريب الطيارين.

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مقاتلات إف-16 أمريكية تتجه إلى أوكرانيا 

وتجدر الإشارة إلى أن  أوكرانيا سعت  بقوة للحصول على مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

وأكد  المسؤول الأمريكي أن  واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.

وطلبت كل من الدنمارك وهولندا تلك التأكيدات في الآونة الأخيرة.وموافقة الولايات المتحدة لازمة لنقل أي طائرات عسكرية من حلفائها إلى أوكرانيا.

ومن المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات من طراز إف-16 هذا الشهر في الدنمارك.

وقال وزير الدفاع الدنماركي بالإنابة ترويلس بولسن في يوليو، إن بلاده تأمل في رؤية "نتائج" التدريب في مطلع 2024.

وتقود الدنمارك وهولندا العضوان بحلف شمال الأطلسي الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين بالإضافة إلى أطقم الدعم، وصيانة الطائرات، وتمكين أوكرانيا في نهاية المطاف من الحصول على مقاتلات إف-16 لاستخدامها في الحرب مع روسيا.

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أمريكا توافق على إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا

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