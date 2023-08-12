لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة من خطاف صيد (فيديو)
أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة، كانت عالقة في شعاب مرجانية.
وبحسب المقطع، علقت سمكة القرش في الشعاب المرجانية بسبب وجود خطاف داخل فمها.
وتوجه الغواص تاز فيلد، مدرب في مركز "أندر برشر دايفرز"، إلى موقع السمكة بعدما تلقى إخطارًا من زوجته بوجود سمكة قرش عالقة بالشعاب المرجانية القريبة من ديستين بولاية فلوريدا.
واكتشف الغواص وزميله دان أن الخطاف يبلغ طوله 7 أقدام، قبل أن يزيلا خيوط صيد متشابكة يبلغ طولها ما يزيد على 100 قدم.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.