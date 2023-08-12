لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة من خطاف صيد (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة، كانت عالقة في شعاب مرجانية.

وبحسب المقطع، علقت سمكة القرش في الشعاب المرجانية بسبب وجود خطاف داخل فمها.

وتوجه الغواص تاز فيلد، مدرب في مركز "أندر برشر دايفرز"، إلى موقع السمكة بعدما تلقى إخطارًا من زوجته بوجود سمكة قرش عالقة بالشعاب المرجانية القريبة من ديستين بولاية فلوريدا.

واكتشف الغواص وزميله دان أن الخطاف يبلغ طوله 7 أقدام، قبل أن يزيلا خيوط صيد متشابكة يبلغ طولها ما يزيد على 100 قدم.

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