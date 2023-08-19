السبت 19 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم، ارتفاع سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت  أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 19-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء، واستقر سعر الدواجن الحمراء، فيما استقرت أسعار البيض والكتاكيت، مقابل انخفاض سعر أعلاف الصويا والذرة المستوردة واستقرار أسعار علف الدواجن.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم السبت 19 أغسطس 2023. 

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم السبت

وتباينت  أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم السبت، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 59 إلى 60 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، فيما استقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 102 إلى 103 جنيهات.

 

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم السبت

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم السبت، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 65 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي اليوم السبت، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 108.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 90 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

 

أسعار البيض في المزارع اليوم السبت

 أسعار البيض في المزرعة، اليوم السبت، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 106 جنيهات إلى 107 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 108 إلى 109 جنيهات، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 118 إلى 119 جنيهًا.

 

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم السبت

أما في أسعار بورصة البيض اليوم السبت، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 103 إلى 107 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 105 جنيهات إلى 109 جنيهات.

 

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم السبت

 أسعار الأعلاف اليوم السبت، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13 ألف جنيه، ذرة أوكراني نحو 11500 جنيه، صويا 46% بسعر  27500 جنيه، صويا 44% بسعر 26500 جنيه، كسب صويا بسعر 27500 جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما  أسعار الكتكوت اليوم  السبت، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 14.5 إلى 18.5 جنيه، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 14 جنيهًا إلى 14.25 جنيه،  كتكوت ساسو سعر من 11جنيهًا إلى 12 جنيهًا، سعر كتكوت بلدي من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 10.5 إلى 11.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا، كتكوت هجين من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت

وعن  أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم السبت، سجل كتكوت أربو سعر 16 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 16.5 جنيه، كتكوت روص من 16.5 جنيه إلى 17.75 جنيه، كتكوت كب بسعر 17 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت أر بسعر 18 جنيهًا.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 19-8-2023 في الدقهلية

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أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع في أسعار البيض والفراخ.. وأسامة الشاهد رئيسًا للغرفة التجارية بالجيزة

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