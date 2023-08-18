أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 18-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء، واستقر سعر الدواجن الحمراء بنحو جنيهين، فيما تباينت أسعار البيض واستقرت أسعار الكتاكيت وعلف الدواجن.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الجمعة

وتباينت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الجمعة، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 58 إلى 59 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، فيما استقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 102 إلى 103 جنيهات.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الجمعة، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 70 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 63 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي اليوم الجمعة، بلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 106.4 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 72 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الجمعة

أسعار البيض في المزرعة، اليوم الجمعة، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 106 جنيهات إلى 107 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كرتونة البيض الأحمر من 108 إلى 109 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 118 إلى 119 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الجمعة

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الجمعة، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 103 إلى 107 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 105 جنيهات إلى 109 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة

أسعار الأعلاف اليوم الجمعة، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 13500 جنيه، ذرة أوكراني نحو 12 ألف جنيه، صويا 46% بسعر 28 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 27 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 28 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 22500 جنيه، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22450 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الجمعة، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 14.5 إلى 18.5 جنيه، وبلغ كتكوت أبيض قطعان من 14 جنيهًا إلى 14.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 11جنيهًا إلى 12 جنيهًا، سعر كتكوت بلدي من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 10.5 إلى 11.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا، كتكوت هجين من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، كتكوت روز بيور سعر من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الجمعة، سجل كتكوت أربو سعر 16 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 16.5 جنيه، كتكوت روص من 14 جنيهًا إلى 16.75 جنيه، كتكوت كب بسعر 17 جنيهًا.

وبلغ كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت أر بسعر 18 جنيهًا.