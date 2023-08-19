السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

رئيسة وزراء فنلندا
رئيسة وزراء فنلندا السابقة

في إطلالة مثيرة تخلت رئيسة وزراء فنلندا السابقة المحبة للحفلات سانا مارين عن الزي الرسمي لصالح فساتين الحفلات والقمصان القصيرة، بعد أسابيع من رحيلها عن المنصب. 

 

وظهرت مارين البالغة 37 عاما مؤخرا بفساتين مثيرة خلال حضورها مع صديقاتها مهرجان Flow Festival الموسيقي ومدته 3 أيام في العاصمة هلسنكي.

وشاركت أصغر قائدة سنا على مستوى العالم في التاريخ، العديد من الصور وهي تستمتع بطبيعة حياتها الجديدة الخالية من السياسة، وما وصفته بأول "إجازة صيفية مناسبة".

Advertisements

وشاركت مارين أيضا مقاطع فيديو لها بين حشد من الشباب يستمتعون بالموسيقى الحية، وبدا أنهم لم يدركوا أن قائدتهم السابقة كانت ترقص بينهم.

ويبدو أن عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالمرح هي المعيار الجديد للسياسية المتقاعدة، حيث كتبت على "إنستجرام": "لقد أمضيت هذا الصيف إجازة مناسبة لأول مرة منذ فترة".وأضافت: "لقد شملت هذه الإجازة الانشغال بابنتي البالغة 5 سنوات، والرياضة، والأصدقاء، والطعام الجيد والرحلات التي لا تنسى".

ورغم أن أصغر قائدة سابقة على مستوى العالم، شاركت العديد من الصور وهي تستمتع بأول "إجازة صيفية مناسبة"، -على حد قولها- إلا أنها حياتها السابقة كرئيسة وزراء فنلندا، يبدو أنها تركت آثارها عليها؛ فوجهت رسائل سياسية إلى الداخل والخارج.

وقالت رئيسة وزراء فنلندا السابقة، إن المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي تجتمع حاليًا في مدينة فانتا في اجتماعها الصيفي، مشيرة إلى أنها طلبت من المفوضة جوتا أوربيلاي أن تكون مرشحة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت: آمل حقًا أن تكون جوتا مرشحة الحزب الديمقراطي، مشيرة إلى أن فنلندا تحتاج وتستحق رئيسًا يحترم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون وهو الصوت القوي لبلدنا في العالم.

وتركت مارين منصبها قبل 3 أسابيع، حيث حل مكانها بيتيري أوربو من حزب الائتلاف الوطني.

وواجهت مارين انتقادات بسبب احتفالاتها والإنفاق الكبير لحكومتها، كما عانت فترة حكمها التي استمرت 4 سنوات من شائعات أن أساليب الحفلات التي تمارسها كانت تؤثر سلبا على وظيفتها، حتى أنها تعرضت لفحص المخدرات.

كما تعرضت لهجوم شرس عندما انتشرت مقاطع فيديو لها وهي ترقص برشاقة مع أحد نجوم البوب العام الماضي، وبعد أيام أظهرت صورة مسربة اثنتين من المؤثرين عاريتي الصدر يتبادلان القبلات الحارة في حفل استضافته مارين في منزلها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيسة وزراء فنلندا عطلة نهاية الاسبوع إحتفالات إجازة صيفية الشباب السياسة سانا مارين

الأكثر قراءة

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 أغسطس 2023

الجرعة المنشطة، الصحة تنصح هؤلاء بتناول تطعيم كورونا للحماية من متحور Eg.5

أسعار السمك البلطي في الأسواق، 160 جنيهًا أعلى سعر للكيلو بلطي

أسعار الأسمنت اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيديو الفضائح، رئيسة وزراء فلندا تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (صور)

بعد حديثه المستفز عن الكويت، وزير لبناني يثير الجدل عن "قمح مصر"

سقوط سائح سعودي من الطابق السادس بأحد فنادق مدينة كان الفرنسية (فيديو)

هروب المصلين والإمام أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد واشنطن بعد بلاغ بوجود قنبلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

السكك الحديد تعتذر للركاب عن تأخيرات القطارات

أسعار الأسمنت اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق

أسعار الجبس اليوم السبت 19-8-2023 في السوق المصري

أسعار العدس اليوم السبت 19-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية