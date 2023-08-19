السبت 19 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

قناع البطاطس لوجه صاف في 5 دقائق فقط

قناع البطاطس لوجه
قناع البطاطس لوجه صاف، فيتو

الوصفات الطبيعية للبشرة من أهم خطوات العناية بها للتخلص من جميع عيوب البشرة والحفاظ عليها جميلة وصافية لأنها أمدها بالعناصر الغذائية المهمة.

والوصفات الطبيعية عديدة فلكل وصفة خصائصها التي تجعل البشرة مميزة ومثل بشرة الأطفال صافية وناعمة وخالية من العيوب.

 

قناع البطاطس لوجه صافٍ في 5 دقائق 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع البطاطس لوجه صافٍ في 5 دقائق فقط.

المكونات:-

ملعقة بطاطس مسلوقة

ربع كوب حليب 

ملعقة نشاء

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

  • نهرس البطاطس جيدًا بملعقة لبن ونخلط جيدًا حتى نحصل على بيورية ناعم رقيق خالٍ من أي تكتلات.
  • ثم نضيف النشاء و2 ملعقة لبن حليب والعسل إلى البطاطس ونقلب جيدًا حتى نحصل على قوام متجانس ناعم وتزيد اللبن الحليب حتى يكون القوام سائل كريمى ناعم.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركه لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها، ونكرر القناع مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يشد البشرة ويفتحها ويقضي على الهالات السوداء حيث يمكن وضعه أسفل العين، كما يقضي على آثار الحبوب ويركب البشرة وينعمها ويجعلها صافية.
قناع البطاطس لوجه صافٍ في 5 دقائق، فيتو 

روتين العناية بالبشرة 

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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كريم طبيعي يمنح بشرتك عمرا أصغر بـ 10 سنوات

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قناع الكولاجين يفتح بشرتك في ثواني معدودة ويقاوم التجاعيد

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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