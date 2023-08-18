تهتم كل عروس اقترب يوم زفافها بالعناية الفائقة بالبشرة للحفاظ على نضارتها وجمالها يوم العرس، ما يجعلها كالأميرات.

وتحرص العروس على تطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها وإزالة جميع العيوب منها.

قناع العروس لبشرة ملائكية يوم الفرح

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع العروس لبشرة ملائكية يجب تطبيقه قبل الفرح بأسبوع.

المكونات:-

ملعقة لبن بودر

ملعقة بن

نصف ملعقة كركم

جل بذور الكتان

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونقلب جيدا.

قم نضيف جل الكتان تدريجيا ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس ناعم.

نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

يجب عمل القناع قبل الفرح بأسبوعحيثةيجعلها مشدودة ونضرة وأكثر لمعان.

ولعمل جل بذور الكتان فى المنزل نأخذ ملعقة بذور كتان ونضيفها لكوب ماء، ونتركها على النار الهادئة تغلى حتى تتحول إلى جل، ثم نصفيها وهى ساخنة ونترك الحل يبرد ويكون جاهز للاستخدام.

قناع العروس لبشرة ملائكية يوم الفرح، فيتو

روتين العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.