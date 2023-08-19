فوائد الكركدية الساخن، يحمى من التهاب المفاصل والسرطان وأمراض القلب

فوائد الكركدية الساخن، الكركدية من الأعشاب المميزة التى لها لون زاهى ومذاق مميز ويقدم كمشروب لذيذ سواء دافيء أو بارد.

وفوائد الكركدية الساخن، عديدة حيث اشتهر بفاعليته فى خفض مستوى الضغط بالدم وتهدئة الأعصاب وتحسين المزاج.

القيمة الغذائية الموجودة في الكركدية

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكركديه من الأعشاب الشهيرة وزهرة الكركدية لها لون مميز. وقيمة غذائية عالية حيث تحتوى على مضادات الأكسدة القوية وكذلك الحديد وفيتامين سي وهى من أهم العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

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فوائد الكركدية الساخن

وأضاف السيد، أن الكركدية كان يستخدم فى الطب القديم لفوائده العلاجية العظيمة، ومن فوائد الكركدية الساخن:-

يحمى من مخاطر الإصابة بالجلطات.

يعزز من صحة الكبد.

يحمى من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والتهابات المفاصل وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

ينظم حركة الجهاز الهضمي وبالتالى يعالج عسر الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يساعد فى إنقاص الوزن لقدرته على تفتيت الدهون ورفع معدلات حرقها بالجسم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

ينشط الدورة الدموية بالجسم.

يقلل من أعراض سن اليأس لدى النساء وأبرزها الهبات الساخنة.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يمنع تكوين الخلايا السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

مطهر معوى قوى حيث ينظف المعدة ويطرد السموم والبكتيريا منها.

يعمل كمهدئ للأعصاب ويساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة والهدوء.

مهم الكبار والصغار فى فصل الصيف لأنه يرطب الجسم.

مخاطر الإفراط في تناول الكركديه الساخن

وتابع، أن الكركديه له فوائد عظيمة ما ينفع ربات البيوت إلى الاهتمام بتقديمه لأفراد الأسرة حفاظا على صحتهم، ولكن دون إفراط لأنه تناوله بكثرة يسبب هبوط الضغط والسكر بشكل يهدد حياة المريض، كما يسبب الصداع والغثيان، وأمراض المعدة، كما أنه لا يجوز الإفراط في تناوله وذلك لأنه يزيد من إفراز الأحماض بالمعدة وبالتالى هو ممنوع على مرضى قرحة المعدة، حتى لا يزيد من إصابتهم، كما أنه يؤثر على الخصوبة لدى الرجال.