الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

سفارة الأرجنتين تحتفل بذكرى يوم المحرر (صور)

رئيس حي الدقي في
رئيس حي الدقي في احتفالية سفارة الارجنتين، فيتو

حضر  اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، احتفال سفارة الأرجنتين بذكرى يوم المحرر الجنرال خوسيه دى سان مارتين البطل القومي لدول أمريكا اللاتينية، نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

Advertisements

وكرم اللواء احمد راشد  محافظ الجيزة أمس الخميس  أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية  خلال احتفالية سلم خلالها المحافظ  حواسب لوحية “لاب توب” وجوائز عينية تقدير لتفوقهم الدراسي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن التكريم يأتى تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق وتقديرًا لما حققوه مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعملية التعليمية لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة حريصة على تكريم المتميزين من أبنائها لتحفيز كافه الطلاب على التفوق والنجاح، موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم. 

 أوائل الثانوية العامة
 


وتضم قائمة المكرمين  الطلاب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وهم ( فايزة علي محمد محمود بإدارة منشأة القناطر التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية ومحمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبة الأدبية وترتبيه الرابع الجمهورية وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن على الجمهورية ومعاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبه التاسع على الجمهورية. 

وأوائل شهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وهم  ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبه الأدبية وترتيبه الأول  والطالبة رحمه ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبية وترتيبها الرابع والطالبة ميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وبالترتيب الثامن والطالب محمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر والطالب احمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية (كفيف) وترتيبه الثالث. 

وفى شهادة الثانوية الفنية الطالبة هاجر عادل سعيد بإدارة الهرم التعليمية بشعبة ( فندقي إشراف داخلى ) وترتيبها الأول والطالبة هايدى سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبه زراعى ( بستنة) وترتيبها الأول.

النصر يستعيد رونالدو اليوم أمام التعاون

قانون التجارب السريرية، تعرف على تشكيلة المجلس الأعلى للبحوث الطبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي حى الدقى سفارة الأرجنتين محافظ الجيزة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

كرة اليد، أحمد وليد رجل مباراة الزمالك والهدى السعودي بالبطولة العربية

الحوار الوطني، مجلس الأمناء يقدم كشف حساب 44 جلسة ويثمن موقف الرئاسة من توصياته

تعريف صاحب المعاش وفق قانون التأمينات الاجتماعية

أخبار الأهلى، بيبو يطير إلى النمسا وكولر يتسلم مكافأة الفوز بالدوري وأفريقيا

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد صلاح على انتقاله للدوري السعودي (فيديو)

شعبة الدخان: أزمة السجائر لن تنتهي قريبا

الصحة تكشف آخر تطورات انتشار متحور 5.EG الجديد

انخفاض جديد يضرب الذهب، المؤشر العالمي مساء الجمعة 18-8-2023

ننشر قائمة أسعار علب التونة بأنواعها المختلفة داخل الأسواق

موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026

مصدر يكشف شرط الأهلي لبيع محمد عبد المنعم بعد ارتباط اسمه بالدوري السعودي

كلوب يحسم قرار رحيل محمد صلاح من ليفربول إلى السعودية

Advertisements

منوعات

المزيد

مدينة هندية تشدد إجراءات السلامة بعد ازدياد حالات انتحار الطلاب

إدانة ممرضة بريطانية قتلت 7 رضع بحقن الإنسوليسن

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض لموقف محرج خلال قضاء عطلة في ألبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 18-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 18-8-2023

خدمات جديدة تقدمها هيئة السكك الحديدية لكبار السن وذوي الهمم

المزيد

انفوجراف

حكاية أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 8 فتيات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في شهر أغسطس

رمضان عبد الرازق: العلم أثبت زيادة إنتاج النبات حال سماع القرآن (فيديو)

ما حكم عمل الوليمة في الأفراح والقدر المجزئ في ذلك؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية