سفارة الأرجنتين تحتفل بذكرى يوم المحرر (صور)

حضر اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، احتفال سفارة الأرجنتين بذكرى يوم المحرر الجنرال خوسيه دى سان مارتين البطل القومي لدول أمريكا اللاتينية، نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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وكرم اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أمس الخميس أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية خلال احتفالية سلم خلالها المحافظ حواسب لوحية “لاب توب” وجوائز عينية تقدير لتفوقهم الدراسي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن التكريم يأتى تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق وتقديرًا لما حققوه مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعملية التعليمية لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة حريصة على تكريم المتميزين من أبنائها لتحفيز كافه الطلاب على التفوق والنجاح، موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم.

أوائل الثانوية العامة





وتضم قائمة المكرمين الطلاب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وهم ( فايزة علي محمد محمود بإدارة منشأة القناطر التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية ومحمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبة الأدبية وترتبيه الرابع الجمهورية وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن على الجمهورية ومعاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبه التاسع على الجمهورية.

وأوائل شهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وهم ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبه الأدبية وترتيبه الأول والطالبة رحمه ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبية وترتيبها الرابع والطالبة ميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وبالترتيب الثامن والطالب محمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر والطالب احمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية (كفيف) وترتيبه الثالث.

وفى شهادة الثانوية الفنية الطالبة هاجر عادل سعيد بإدارة الهرم التعليمية بشعبة ( فندقي إشراف داخلى ) وترتيبها الأول والطالبة هايدى سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبه زراعى ( بستنة) وترتيبها الأول.