النصر يستعيد رونالدو اليوم أمام التعاون

يستعيد الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو خدمات مواطنه كريستيانو رونالدو أمام التعاون ويلعب النصر أمام التعاون مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعافى رونالدو من الكدمة القوية التي تعرض لها في نهائي البطولة العربية وغيبته عن مواجهة الاتفاق بالجولة الأولى من الدوري.

وشارك رونالدو بشكل كامل في المران الأخير لنادي النصر وبات جاهزا لمواجهة التعاون بعد غيابه عن مباراة الاتفاق بسبب الإصابة.

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ويسعى النصر لتحقيق الفوز على التعاون وتعويض الخسارة من الاتفاق بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

في المقابل تأكد غياب الظهير البرتغالي أليكس تيليس عن مباراة النصر أمام التعاون بسبب عدم الجاهزية.

ومن المقرر أن يعتمد كاسترو على الإيفواري جيسلان كونان في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب تيليس.

يذكر أن أهلي جدة يتصدر ترتيب مسابقة الدوري السعودي بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط في انتظار اختتام منافسات الجولة الثانية.

الدوري السعودي

الأخدود ضد الفتح 6.00 مساء

الحزم ضد الاتفاق 9.00 مساء

الوحدة ضد الشباب 9.00 مساء

النصر ضد التعاون 9.00 مساء

مواعيد مباريات اليوم، وتقام اليوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، عدد من المباريات الهامة، في أكثر من بطولة في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري السعودي والبطولة العربية للأندية لكرة اليد وجاءت مواعيد المباريات كالتالي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست ضد شيفيلد يونايتد 9.45 مساء

الدوري الإسباني

مايوركا ضد فياريال 8.30 مساء

فالنسيا ضد لاس بالماس 10.30 مساءا

البطولة العربية للأندية لكرة اليد

البنك الأهلي ضد الحشد الرياضي العراقي 1.00 ظهرا

العربي الكويتي ضد الشعلة اليمني 3.00 عصرا

مضر السعودي ضد نادي الكويت 5.00 مساء

الهلال السعودي ضد الزمالك 7.00 مساء

الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد بايرن ميونخ 9.30 مساء

الدوري الفرنسي

ميتز ضد مارسيليا 10.00 مساء

دوري أبطال أفريقيا

كي إم كي إم ضد سان جورج 4.00 عصرا

الكونفدرالية الأفريقية

سينجدا بيج ستارز ضد جيه كيه يو 4.00 عصرا

الدوري التركي

انطاليا سبور ضد قونيا سبور 9.00 مساء

الدوري البرتغالي

كازا بيا ضد سبورتنج لشبونة 10.15 مساء

الدوري القطري

الأهلي القطري ضد الدحيل 6.30 مساء

أم صلال ضد السد القطري 8.30 مساء

الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء ضد الشارقة 5.00 مساء

الوحدة ضد البطائح 5.00 مساء

عجمان ضد شباب الأهلي 7.30 مساء

العين ضد بني ياس 7.30 مساء