مجد القاسم: أول ما غنيت قدام سيد مكاوي صوتي ما كانش طالع (فيديو)

كشف الفنان السوري مجد القاسم كواليس لقائه بالموسيقار الراحل سيد مكاوي، وذلك عندما جاء من سوريا للقاهرة للغناء أمامه.

مجد القاسم

وقال مجد القاسم خلال لقائه مع برنامج "بالخط العريض" والمذاع على قناة الحياة: "أول ما غنيت قدام سيد مكاوي (نشزت) صوتي كله بقى نشاز والعود كان بيخبط، وصوتي مش طالع".

سيد مكاوي

وتابع: "ناداني سيد مكاوي وقالي يا معضاد (وهو اسمي الحقيقي) اتقالي صوتك هايل مالك، لكني في الحقيقة كنت خايف ومكسوف وأنا قدام الناس، فقلت لنفسي ايه اللي بتعمله ده دي فرصة عمرك ده سيد مكاوي اللي لحن لأم كلثوم، فغمضت عيني وقلت لنفسي غني عشان سيد مكاوي يسمعك".

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