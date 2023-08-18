مجد القاسم: والدي كان يشتغل ليل نهار عشان نبقى مستورين وتأثرت بفريد الأطرش (فيديو)

أكد الفنان السوري مجد القاسم أنه نشأ في ظروف صعبة إلى حد ما، قائلا: "كنا ٩ شباب وبنتين، عيلة كبيرة، ووالدي كان يشتغل الليل والنهار عشان نكون مستورين وعايشين".

مجد القاسم

وأضاف "القاسم" في لقائه مع برنامج "بالخط العريض" والمذاع على قناة الحياة: "كنت أنا وأخوتي قراب من سن بعض، واشتغلنا مع بعض وتعبنا على أنفسنا".

فريد الأطرش

وعن حبه لآلة العود قال مجد " لولا العود مكنتش بانت موهبتي، ودخل العود بيتنا سنة ١٩٧٩ وانا مواليد سنة سبعين يعني كان عندي ٩ سنين، وكنت بسرق العود من أخى الكبير وهو كان بيخاف عليه، وتأثرت كثيرا في بداياتي بفريد الاطرش ومقطوعاته".

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